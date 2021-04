DR MILANKO OTKRIO PRAVU ISTINU O ANTITELIMA: Virusolog detaljno objasnio i šta je jedan od najvećih benefita vakcine

Milanko Šekler je jutros izjavio da nije iznenađen što ima i onih koji su primili obe doze vakcine i mesec dana kasnije se zarazili.

Kada smo govorili o razlikama između vakcina i vrstama, govorili smo o njihovoj efikasnosti i da su sami proizvođači vakcina izneli iz svojih kliničkih ispitivanja iz treće faze da je kod 'Fajzera' 95 odsto efikasnost, znači pet odsto će se zaraziti – od milion vakcinisanih 'Fajzerom' 50.000 će se zaraziti ili kod 'sputnjika' 91,4 odsto što znači da će se zaraziti negde oko 80.000 ljudi ili kod kineske vakcine je ta efikasnost bila deklarisana na 79, pa kasnije nešto korigovana na 86 odsto, što znači da će se od milion zaraziti 140.000", rekao je Šekler.

Kada vakcinišete milion ljudi sa sve tri vakcine, a najviše kineskom, onda je logično da ćete posle vakcine imati oko 150.000 do 160.000 zaraženih, a taj broj je, kako je rekao, i manji nego što je očekivao.

"Znate šta je bitno – bitno je da ti koji su se zarazili imaju bitno blaže simptome. Stalno iznosim primer mog rođaka koji ne bi ni znao šest nedelja posle vakcinisanja da se zarazio samo mu je bio zapušen nos, ja sam ga naterao da se testira. On nikada ne bi znao da je zaražen. Neke sam poslao jer ih je grebuckalo grlo, bez ičega. Svi ti ljudi su prošli sa tako blagim simptomima", naveo je Šekler.

Pored toga, kako kaže, važno je da ti ljudi nisu nikoga zarazili, jer su izlučivali bitno manju količinu virusa nego što bi izbacivali da nisu bili vakcinisani.

"To je pre neki dan i Kohov institut izbacio kao informaciju da vakcinisani bitno manje prenose virus, što je jako važno ne samo da zaštitiš sebe nego i da ne zaražavaš druge", poručio je Šekler.

"Visina antitela jeste bitna, ali ona nije garancija da se nećete zaraziti"

Istakao je da se sve previše pojednostavilo i da se svelo na to postoje li antitela i da ako ih nemaš to nije dobro.

"Istina je sledeća – visina antitela jeste bitna, ali ona nije garancija da vi nećete da se zarazite. Može da se zarazi i čovek koji ima 500 ili 1.000, sa nekim bitno višim vrednostima, a da se osoba koja ima jedva merljiva antitela ne zarazi", naveo je Šekler.

Ukazao je da antitela jesu indikator postignute zaštite.

"Čim je tvoj organizam stvorio antitela, on ima iskustva sa tim virusom, uzbuna je dignuta u vašem organizmu, organizam tačno zna šta treba da radi kada se desi infekcija i on će to da uradi u svega par dana", rekao je Šekler.

Naveo je primer čoveka koji je imao granična antitela kada se inficirao, jedva merljiva, inficirao se imao je malo teže simptome, hospitalizovan je jer se radilo o starijoj osobi, uzeta je krv posle samo nekoliko dana od infekcije. Taj isti čovek, koji je imao jedva merljiva antitela, tad ih je imao 30, 40 puta više.

"To nam govori da vakcinacija radi, zato što je organizam tačno znao šta treba da uradi. Jer da se on samo inficirao, njegova antitela ne bi se pojavila pet, šest, sedam dana, a njegova antitela su bila u vrhu posle samo par dana, zato što organizam tačno zna šta treba da proizvede da bi se branio. Najvažnije je to da je organizam zapamtio i da ima memorijske ćelije, te memorijske ćelije su dobile sliku virusa, da tako slikovito kažem kao neki milicioner koji ima sliku koga treba da traži i čim se taj neko pojavi oni proizvode oružje protiv toga i umnožavaju sami sebe", naveo je Šekler.

Objasnio je da onda ti limfociti gutaju viruse i proizvode nova antitela, jer je "potrebna municija i neprijatelj je prodro kod nas, a mi znamo šta treba da radimo".

Istakao je da je to jedan sistem kao vojni ili policija koja traga za počiniocem ili eventualnim počiniocem nekog dela.

"Vrlo je 'skupo' za organizam da proizvodi antitela koja mu ne trebaju"

Naveo je da se neki građani žale i kako im padaju antitela i naglasio da je to normalno, jer organizam mora da ekonomično nastupa sa svojim resursima.

"Vrlo je 'skupo' za organizam u biološkom smislu da prizvodi antitela koja mu ne trebaju i da ih održava na visokom nivou. Zamislite da vi sada držite mobilisanu celu vojsku, a niko vam ne preti da će vas napasti i vi za svaki slučaj to radite i hranite 50.000 vojnika više nego što treba. Jednostavno to nije isplativo ako nemaš nikakvu pretnju", dodao je on.

Organizam, kako kaže, kada počne da se troše antitela onda počne da ih proizvodi.

"Dok se ona ne troše i nisu potrebna on počinje da obustavlja. Kao roba u prodavnici, ako se ne prodaje ne nabavljaš novu", istakao je Šekler.