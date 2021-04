CRNI 11. APRIL: Na današnji dan ubijeni Badža i Ćuruvija, Vlajko Stojiljković izvršio samoubistvo

U razmaku od samo pet godina, tri značajna čoveka za srpsku javnost preminula su 11. aprila. Osim crnog datuma, zajedničko im je i to što niko od njih nije umro prirodnom smrću.

Baš na taj dan 1997. u Beogradu, ubijen je zamenik ministra unutrašnjih poslova Srbije, general-pukovnik Radovan Stojčić Badža. On je ubijen u noći između 10. i 11. aprila, pred očima svog sina Vojislava (32), u prepunom restoranu „Mama mija”. Ubica je ispalio sedam hitaca ka Stojčiću, od kojih ga je pogodilo šest. Kako su mediji tada pisali, napadač je odmah pobegao s mesta zločina. Provukao se između gostiju, koji su polegali na pod, a onda je, pri izlasku, ispalio još tri hica u izlog restorana kako bi osigurao bekstvo. Iako je posle ovog incidenta ceo grad bio pod opsadom policije, atentator je izmakao ruci pravde. Ubistvo ni dan-danas nije rasvetljeno. Inače, Badža je bio važna politička figura i čovek od poverenja nekadašnjeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića.

Tačno dve godine posle Badžine smrti, tokom NATO bombardovanja, u Svetogorskoj ulici u Beogradu ubijen je novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik listova „Dnevni telegraf” i „Evropljanin”. Ubistvo se dogodilo na uskršnje jutro 11. aprila 1999. godine. Za izvršenje likvidacije su pre dve godine prvostepeno osuđena četiri pripadnika tadašnjeg Resora državne bezbednosti, ukupno na 100 godina zatvora.

Apelacioni sud ukinuo je prošle godine presudu za ubistvo Ćuruvije, tako da suđenje i dalje traje.

