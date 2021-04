Meteorolozi OPET NAJAVILI SNEG! Novo pogoršanje trajaće sve do 20. APRILA - Spremite se na česte i nagle promene vremena

U utorak tokom dana naoblačenje i pogoršanje uz kišu, pljuskove i jače zahlađenje.

Narednih dana ka Srbiji će sa jugozapada nastaviti da pritiče topao vazduh te će temperature konačno biti oko ili čak malo iznad prosečnih vrednosti i maksimumi će se kretati od 16 do 21 stepen Celzijusa, dok će u ponedeljak ponegde biti i do 23 stepena Celzijusa, objavio je meteorolog i profesor geografije Marko Čubrilo.

S obzirom da će vazduh po visini biti i dosta vlažan nad priobaljem severnog Jadrana, južnim planinskim zaleđem srednjeg Jadrana i Gorskim Kotarom pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove tako da nad ovim delom regiona treba očekivati svežije vreme, istakao je.

– U ponedeljak uveče hladan front ciklona nad središnjom Evropom će se premesitti preko Alpa i usloviti sekundarnu ciklogenezu nad severnom Italijom, što je uvod u novo, jače, pogoršanje vremena koje već u utorak ujutro zahvata jugozapadne i zapadne predele donoseći kišu, zahlađenje i grmljavinske pljuskove, a planinskim delu regiona uz jače zahlađenje i nov sneg – objavio je Čubrilo.

U utorak tokom dana naoblačenje i pogoršanje uz kišu, pljuskove i jače zahlađenje napreduje dalje na istok, ponegde će biti ređe pojave grmljavinskih pljuskova ispred samog fronta, ali generalno atnosfera još nije dovoljno bogata energijom (nema toplote) za jače grmljavinske procese. Na planinama najvećeg dela regiona uz jače zahlađenje kiša će na oko 800mnv ponovo prelaziti u sneg. U utorak se očekuje i velik temperaturni kontrast, od samo oko 1 stepen Celzijusa ma krajnjem severozapadu do oko 19 na krajnjem jugoistoku. Vetar će već ujutro na severu regiona okrenuti na jak severozapadni, dok će se do kraja dana severozapdni vetar i bura duž Jadrana širiti dalje na jugoistok, dodao je.

– Sredinom naredne nedelje uz uticaj ciklona sa centrom nad jugozpadom Rumunije i dotok hladnog vazduha sa severa preovlađivaće pretežno oblačno i neobično hladno vreme uz kišu povremeno, dok bi se snežna granica verovatno nalazila na oko 800mnv što je jako nisko za sredinu aprila. Vetar umeren i pojačan, severozapadni, a duž Jadrana bura. Dnevni maksimum znatno ispod proseka za ovaj deo godine i trebao bi se kretati od 3 do 7 stepeni Celzijusa, dok bi ponegde uz jači nalet padavina bio samo oko 2 stepena Celzijusa i to otvara mogućnost kratkotrajne pojave susnežice ili snega i ispod 500mnv – napisao je meteorolog.

U drugom delu naredne nedelje za sada nema najava za neko konretnije poboljšanje i otopljenje.

– Proračuni modela već nekoliko dana posle 16. aprila simuliraju razvijanje snažnog anticiklona u prostoru od Skandinavije, preko zapadne Evrope i Velike Britanije sve do jugozapdnog Atlantika. U tom položaju anticiklon bi ka našem delu Evrope po svojoj istočnoj periferiji i dalje transportovao relativno hladan vazduh, dok bi se nad širim prostorom Sredozemlja održavalo prostrano polje sniženog vazdušnog pritiska – istakao je.

Ovo bi bila veoma naobična sinoptika, tipična “zimska” za naše predele i još jednom se ponavlja situacija gde naš deo Evrope ima “pogrešan” tajmnig sinoptike i umesto da smo ovakve situacije imali zimus mi ih imamo u proleće, objašnjava Čubrilo.

– Sve to znači da nad nama do daljeg ostaje relativno hladno vreme uz povremenu pojavu kiše i pljuskova, dok će planinski delovi i dalje imati povremen sneg, posebno preko 900mnv gde će se snežni pokrivač nastaviti povećavati. Nizije bi ipak imale kišu, ali velik problem bi nastavili da čine jutarnji minimumi koji bi i dalje biti jako niski za drugi deo ovog meseca i uglavnom bi se kretali od 0 do 6 stepeni Celzijusa, što i dalje drži mogućnost pojave jutarnjih mrazeva, posebno kada se posle hladnog i kišovitog dana uveče razvedri. U predelima preko 800mnv bi jutarnji mrazevi bili dosta česti – poručio je.

Oko 20. aprila dnevni maksimumi između 6 i 13 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka.

– Do utorka u najvećem delu regiona prolećno vreme, a zatim se vraćaju niske temperature, jakne, cipele, čizme, a preko 800mnv stiže i nov sneg – zaključuje Čubrilo.