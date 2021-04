OD 5. JULA VIŠE OD 100.000 VOZILA NEĆE MOĆI DA BUDE REGISTROVANO - Ovo je razlog sve češćih krađa OVOG uređaja?!

Kako se bliži 5. jul kada bi prema izmenama Zakona o bezbednosti u saobraćaju trebalo da bude pooštren tehnički pregled tako su katalizatori sve traženija roba.

Toliko tražena da se sve češće kradu, a pojavili su se čak i oglasi za iznajmljivanje ovih uređaja bez kojih mnogi neće moći da registruju vozilo.

Prema prvim procenama, više od 100.000 vozila neće moći da se registruje od 5. jula zbog nepropisne količine izduvnih gasova, tačnije - zbog neispravnog katalizatora ili nedostatka ovog uređaja. A cena katalizatora kreće se od 50 do čak 1.500 evra zavisno od toga da li je univerzalan, zamenski ili originalan, to jest zavisno od marke automobila.

Uhapšeni zbog krađe katalizatora.

Da je reč o potencijalno profitabilnom poslu dokazuje i akcija MUP-a sredinom februara u Zrenjaninu tokom koje su policajci uhapsili četiri osobe pošto su sa četiri automobila ukrale katalizatore, a sa tri vozila pokušale da skinu ove uređaje.

Iznajmljuju katalizatore za 15 evra.

S druge strane, na internetu se mogu naći oglasi na kojima se iznajmljuju katalizatori za tehnički pregled za 15 evra.

-Ne možete proći tehnički pregled zbog nedostatka katalizatora? Skupa Vam je opcija ugrađivanja novog? Iznajmite katalizator za period obavljanja tehničkog pregleda. Cena 15 evra ( u cenu uračunat i period od 48h, vreme za koje se može ugraditi i otići na tehnički pregled) – glasi jedan od oglasa.

Mnogima katalizator začepljen ili izvađen.

Da bi iznajmljivanje katalizatora moglo da donese dobru zaradu najbolje znaju zaposleni u auspuh servisima koji su dobro upoznati sa trenutnim stanjem katalizatora u Srbiji.

- Najmanje 100.000 vozila u Srbiji ima problema sa izduvnim gasovima. Reč je o automobilima čiji je katalizator začepljen, izvađen ili je zamenjen loncem ili cevlju. Mnogi vlasnici vozila vade katalizator kako bi i uštedeli gorivo. Međutim, pitanje izduvnih gasova nije samo pitanje katalizatora – upozoravaju u jednom “auspuh servisu” u Beogradu.

Kako kažu, automobil može emitovati nepropisnu količinu izduvnih gasova čak i kada ima ispravan katalizator.

- Ako je motor loš i, na primer, troši litru ulja na 10.000 kilometara, onda katalizator tu ne može ništa da pomogne. Zato bi bilo dobro da MUP precizira šta će se konkretno raditi na tehničkom pregledu u vezi sa izduvnim gasovima od 5. jula. Da li će se tražiti da vozilo emituje propisanu količinu izduvnih gasova ili samo da ima ispravan katalizator – kažu nam u servisu.

Zbog toga mnogi auspuh servisi odlažu sve poslove u vezi sa katalizatorom.

- Na primer, ne mogu da garantujem vlasniku vozila da će proći tehnički pregled kada mu zamenim katalizator ako ne znamo ni šta se konkretno traži na tom pregledu - apostrofiraju u servisu.

Cena katalizatora od 50 do 1.500 evra.

Raspon cena katalizatora je veoma veliki.

- Najeftiniji su univerzalni katalizatori koji koštaju od 6.000 do 12.000 dinara i mogu da traju od 50.000 do 100.000 pređenih kilometara. Zatim, imate zamenske katalizatore koji se uvoze iz inostranstva, kao što su, recimo, “imasaf” katalizatori, čija se cena u zavisnosti od vozila kreće od 200 pa do nekoliko stotina evra. Konačno, postoje originalni katalizatori, koji mogu da koštaju i po 1.500 evra – objašnjavaju u servisu.

Primera radi, “imasaf” zamenski katalizator za “fijat punta” nije uopšte jeftin.

- Cena se kreće između 40.000 i 45.000 dinara, ali moram priznati da ne pamtim da je u poslednje dve godine neko i pitao za katalizator za “fijat punta”. Kod pojedinih vozila katalizator mora da se menja zajedno sa granom motora, što dodatno utiče na cenu – naglašavaju u servisu.