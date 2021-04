Oglasio se advokat Milene Radulović: Tintor OTKRIO kada se očekuje podizanje OPTUŽNICE protiv Aleksića

Posle tri meseca konstantne priče o slučaju učitelja glume Mike Aleksića koji se tereti za 19 seksualnih zlostavljanja i dalje se čeka podizanje optužnice. On je u pritvoru već 89 dana , a postavlja se pitanje da li je istraga završena i da li su ispitani svi svedoci.

– Ispostavilo se da je nezahvalno pretpostavljati, to tužilaštvo zna. Realno je da to bude do kraja sledeće nedelje. Deluje kao da se postupak dugo nalazi u završnoj fazi. U svojstvu svedoka predložili smo neuropsihijatre koji su lečili Milenu nakon traumatičnog događaja. Tim svedočenjem bismo upotpunili sliku kroz koje faze je ona prolazila. To dodatno doprinosi kredibilitetu onome što ona govori. Tužilac nije njih u tom momentu saslušao jer je bilo dosta svedoka. Kad se stiglo do kraja, tužilac je odlučio da ne sasluša. Jučerašnja svedočenja su vrlo dragocena, to doprinosi veću da može sliku da sagleda iz tog vremena. Ti doktori, svedoci su saslušavali samo Milenu. Na tužilaštvu je odluka. Svi dokazi su pribavljeni. Ja verujem da ni tužilaštvu nije lako zbog pritiska. Za mesec i po, dva bismo mogli očekivati pretres. A to podrazumeva da se na sudu pojavi stranka u procesu, Aleksić je za sada samo negirao. Nije odgovarao na pitanja. Produžen mu je pritvor i to je apelacioni sud odredio zbog težine krivičnih dela. Maksimalno trajanje istrage traje 6 meseci. Tužilaštvo polazi od toga da su se svedoci detaljno i krajnje odredili i izjasnili – rekao je advokat Milene Radulović Jugoslav Tintor.

O trenutnom stranju Milene i Ive, advokat je kratko prokomentarisao da se trude da žive normalnim životom.

Advokat je odgovorio za mišljenje i o slučaju Lečić.

– Nevezano za slučaj Lečić, poligraf nije pouzdano dokazno sredstvo već tehničko sredstvo koje služi policiji kada treba da usmere svoj rad. Tada oni nude poligrafsko ispitivanje i negde odbijanje je indicija za policiju. Činjenica da neko nije prošao poligraf na sudu ne znači ništa. Da se uzima to kao dokaz, onda bi se tako slučaj odmah rešio, sud onda ne bi postojao. Pa ko prođe poligraf, on je nevin, onaj ko nije, on nije. Poligrafu ne treba davati mitski značaj – bio je jasan Jugoslav Tintor.