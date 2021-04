Duško iz Beograda je proverio da li njegov ČIP IZ VAKCINE ometa vaj-faj signal: HIT ISTRAŽIVANJE koje je DIGLO TVITER NA NOGE

"Prva stvar koja me je zaintrigirala je pojava novog uređaja na mojoj mreži, onog dana kada sam primio vakcinu".

Strah da će Bil Gejts moći putem čipova da prati sva naša kretanja i prikuplja podatke o nama, zahvaljujući suludoj teoriji zavere vezanoj za vakcine, još uvek je prisutan kod nekih ljudi u Srbiji iako se imunizacija sprovodi već četiri meseca.

Osim toga, kako navode teoretičari, postoji opasnost da bi čip unet vakcinacijom mogao da ometa konekciju vaj-faj signala u našim domovima, pa je Dušan Milošević iz Beograda odlučio da se uveri u istinitost tih tvrdnji.

"Tragom vesti da su Rusi pronašli čipove u Fajzeru, a ja sam čipovan Fajzerom, uradio sam lagano istraživanje po pitanju "Da li 5G čipovi u Fajzerovim vakcinama mogu da utiču na kvalitet vaj-faj signala u vašem domu? i ovo su rezultati", odlučio je Duško da podeli sa svojim pratiocima na Tviteru.

Na početku, podsetio ih je kako to vaj-faj uopšte zrači.

"Verujem da znate, ali nije zgoreg podsetiti, vaša vaj-faj mreža zrači jedinicama koje opisujemo kao Volt po Metru, ili V/m. Zbog svoje konstrukcije i namene, kao i regulativa, zračenje je negde na nivou od oko 2.5V/m. Čisto da bi sa nečim uporedili, pegla zrači oko 120V/m. No, pegla, iako je njeno ime smišljeni kao inicijalno PetGla, odnosno 5Gla, da bi se ljudi navikli na naziv i da ne bi kasnije paranoisali, nije odradila dobar posao, pa je nećemo uzeti u razmatranje. Vraćamo se na vaj-faj i 5G čipove koji bezbrižno lutaju našim telima...", nastavio je tviteraš.

Kako piše, ono na šta je prvo obratio pažnju jeste trenutno stanje u njegovom domu.

"Prva stvar koja mi je zaintrigirala maštu je pojava novog uređaja na mojoj mreži, onog dana kada sam primio vakcinu. Na slici je prikazana topologija sa misterioznom konekcijom. Uređaj uredno preuzima IP adresu od DHCP servera. Zbog situacije da u kući imam više vaj-faj rutera, šetao sam se od jednog do drugog u nadi da će čipovi preuzeti signal sa onog bližeg, međutim, to se nije desilo, pa sam bio malo razočaran u tehnologiju čipova u vakcini. 5G čip u Fajzeru, ako postoji, nema roming funkciju", dolazi Duško do zaključka.

Ubrzo, shvatio je koji je to "misteriozni uređaj" konektovan.

"Ispostavilo se da je uređaj na mreži pročišćivač vazduha koji služi da počisti duvanski dim iz mojih pluća da bih mogao da udišem čist vazduh sa svakim novim dimom cigarete koji povlačim. Ipak, ali 5G čip i dalje ne vidim na mreži. Zatim sam radio analitiku prenosa podataka pri različitim emocijama, te sam čitao o 5G čipu iz Fajzera i shvatio da su biotehnolozi odradili loš posao jer sam sve podatke uspeo da pronađem na sajtovima čiji linkovi uglavnom vode na neke viruse. Možda to nije slučajno", piše u objavi.

Onda je usledio novi test.

"Na sledećem testu sam proveravao koji Band koriste, ako uopšte koriste poznate bandove, i bilo mi je čudno da ih vaj-faj ne prepoznaje. Bilo mi je prirodno da se 5G čip kači na 5GHz mrežu, no ni tamo nisam uspeo da pronađem tragove čipa. Da bi istraživanje bilo potpuno, upotrebio sam PL259 sonde za istraživanje 5G čipova u Fajzer vakcinama, verzija za između dve doze, i kačio antenu na njih a njih držao na prevojima zglobova, tankoj koži, i merio signale protoka čipova kroz krvotok", kaže u objavi.

Usledio je konačni test.

"Onda sam skenirao opsege frekvencija, preko radio stanice, prelazeći antenom preko mog tela, doduše preko garderobe, ali verujem da je 5G čip u Fajzeru dovoljno moćan da probije trenerku", navodi.

Zaključak do kojeg je došao mogao bi da razočara teoretičare zavera ili pak "Ruse koji su prvi posumnjali da čipovi u vakcinama utiču na našu internet konekciju", šali se ovaj momak.

"Zaključak je, 5G čip koji su Rusi otkrili da nam ubrizgavaju kroz Fajzer vakcine, ne utiče na vaj-faj u vašoj kući, tako da slobodno možete da se vakcinišete i nastavite da istražujete o štetnosti vakcina, dok u pauzama tresete piksle iz kola na semaforima i bacate smeće u Dunav", piše Duško.