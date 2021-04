SUMANUTA PROGNOZA ZA SRBIJU! Narednih dana SAMO KIŠA, a evo kakvo nas (NE)VREME očekuje za praznike: NIŠTA OD ROŠTILJA ZA PRVI MAJ (VIDEO)

Samo u sredu se očekuje dan bez kiše.

Nakon jučerašnjeg kratkog predaha, danas nam stiže novo naoblačenje, kaže za Pink meteorolog Đorđe Đurić.

- Ciklon donosi novi oblačni sistem, tako da kiša koja je već zahvatila jug Srbije, a ponegde je prešla i u susnežicu, širiće se tokom dana dalje ka severu – kaže Đurić.

Do popodneva će, dakle, kiša stići do Beograda, a do kasnih večernjih časova i do severa Vojvodine.

Đurić dodaje da će se još tokom vikenda zadržati relativno hladno vreme, a i tokom naredne nedelje možemo očekivati kišu i temperature ispod proseka – od osam do 14 stepeni.

- Maksimalna prosečna temperatura za ovo doba godine je između 16 i 20 stepeni, dakle, imaćemo za oko deset stepeni nižu temperaturu od proseka. Tokom sledeće sedmice očekuje se postepeni porast temperatura, pa bi mogle da dostignu vrednosti od 15 do 19 stepeni, ali potpuna stabilizacija vremena se ne očekuje – kaže meteorolog za Pink.

I dalje će, dodaje, biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Jedino će sreda biti potpuno sunčana.

Kada je reč o novim snežnim padavinama, meteorolog kaže da se on narednih dana može očekivati samo u planinskim predelima, poput Kopaonika, gde i sada ima oko 80 cm snežnog pokrivača. U nižim predelima očekuje se samo kiša, eventualno ovog jutra na istoku zemlje može ponegde biti susnežice.

Vreme za praznike

Budući da se tokom naredne nedelje očekuje porast temperature, za Prvi maj i Uskrs mogu se očekivati prave prolećne temperature, kaže meteorolog.

- Temperature će se kretati oko 20 stepeni, ali će vreme i dalje ostati nestabilno. Ovo znači da će, i pored poboljšanja, ostati uslovi za padavine. U svakom slučaju, vreme za praznike će biti bolje nego sada – kaže Đurić.

Potpuna stabilizacija vremena ne očekuje se, kaže, barem 7-10 dana.