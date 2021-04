KORONA BROJKE I DANAS U PADU! U Srbiji za 24 sata 2,583 novozaražena, a evo koliko je ljudi preminulo od posledica kovida!

Najnoviji podaci o epidemiološkoj situaciji u Srbiji.

U Srbiji je za 24 sata na koronavirus testirano 12,099 uzoraka, od čega je 2,583 bilo pozitivno.

Nažalost, od posledica Kovida-19 preminule su još 34 osobe.

Na respiratoru je 228 ljudi.

Podsetimo, Srbija zahvaljujući merama i vakcinaciji iz dana u dan beleži sve manje novozaraženih koronavirusom.

Ugostitelji, na osnovu mera koje su ranije donete, mogu da rade u baštama, na otvorenom, uz primenu svih protivepidemijskih mera. Njihovo radno vreme je do 22 sata. Mora se držati distanca među gostima, a popunjenost stolova je maksimalno do 50% punog kapaciteta. Muzika uživo je zabranjena.

Prodavnice prehrambene robe, frizerski i kozmetički saloni, teretane, spa centri mogu da rade do 22 časa. Takođe i ustanove kulture – bioskopi, pozorišta, galerije, biblioteke. Tržni centri ponovo rade od ove sedmice, posle višenedeljnog zatvaranja. Njihovo radno vreme je od 6.00 do 22.00 sata.

Svi građani Srbije koji su potpuno vakcinisani, s potvrdom o vakcinaciji iz Srbije, mogu da uđu u zemlju bez PCR testa i bez izolacije. Takođe, i stranci koji su potpuno vakcinisani u Srbiji mogu da uđu u našu zemlju bez karantina, PCR testa i izolacije. Potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze "sputnjika", dve doze "Fajzera", dve doze "Sinofarma" i prvu dozu "Astra-Zeneke".

Svi koji u svom domaćinstvu imaju nekog ukućana koji je oboleo moraju da idu u izolaciju do 14 dana. To ne važi za one za koje se zna da su preležali koronu, one koji su se vakcinisali i zdravstvene radnike.