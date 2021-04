Nakon što je otac Nenada Nikolića (15) iz Mirosaljaca kod Lazarevca u četvrtak uveče prijavio da mu je nestao sin sa devojkom T.M. (15), koju je upoznao preko Interneta, njena porodica takođe je prijavila nestanak u rodnom Požarevcu.

- Majka devojčice T.M. pre nekoliko dana prijavila je da joj je ćerka nestala - ispričao je izvor.

Da podsetimo, Nenad je ocu rekao da ide da isprati devojku do autobuske stanice. Međutim, po rečima oca, on se tog 15. aprila nije vratio kući, a navodno je sa devojkom koja je takođe maloletna, ušao u autobus za Beograd.

- Sin je upoznao tu devojku preko Instagrama. Ona je u sredu došla kod nas kući. Otišli su u sobu i tu su bili do četvrtka do 12 sati. Sin je tada rekao da ide da je isprati do Lazarevca i od tada mu se gubi svaki trag. Zvali smo ga na mobilni, ali je nedostupan - priča zabrinuti otac.

Kako tvrdi, sa suprugom je u četvrtak oko 21.30 otišao u policiju i prijavio nestanak sina.

- Potom me je zvala majka te devojčice. Rekla je da ona ništa ne zna i da se ni njena ćerka nije vratila kući. Rekla je i da je njena ćerka za Lazarevac u sredu krenula sa 1.500 dinara i 20 evra. Moj sin nije imao ni dinar kod sebe kad je otišao da je isprati - kaže Darko i moli sve građane da, ukoliko vide Nenada, to jave policiji ili na broj 065/8173655.

- Pretpostavljam da su njih dvoje negde zajedno, a zašto se ne javljaju ne znam. Zabrinut sam, ne znam više šta da radim. Bojim da se nije nešto loše dogodilo, da nije neka sekta u pitanju. Čuo sam da je ta devojčica problematična - završava Darko Nikolić.

Nenad Nikolić je učenik prvog razreda srednje škole, a u trenutku nestanka na sebi je imao crnu jaknu, bordo duks sa kapuljačom, crne farmerke i bele patike.