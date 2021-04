Pored PVC stolarije, OD DRŽAVE I PARE ZA PEĆI I KOTLOVE! Prijava za subvenciju kreće OD JUNA - Ovo su svi poznati detalji

Subvencije su namenjene za prelaz individualnih ložišta na energente koji ne narušavaju zdravlje i životnu sredinu.

Pored zamene stolarije u domaćinstvima, koju će država i lokalne samouprave sufinansirati sa polovinom sredstava, u okviru planova unapređenja energetske efikasnosti biće subvencionisana i zamena peći, odnosno individualnih ložišta u domaćinstvima.

Iako će tačni iznosi subvencija i kriterijumi za prijavu građana tek biti definisani javnim pozivom, očekuje se da bi kroz ovaj program moglo da bude zamenjeno čak 1,2 miliona ložišta koja trenutno ne ispunjavaju ekološke standarde. U resornom ministarstvu veruju da ovaj posao može da se završi u naredne tri godine, što će omogućiti da računi građana budu 15 do 20 odsto niži, bilo za toplotnu ili za električnu energiju.

- U novim zakonima iz oblasti energetike biće zabranjeno da se guma i plastika koriste za sagorevanje, ali će i onima koji koriste ugalj i mazut biti dat rok do kraja godine da pređu na čistije i zdravije izvore energije, bilo da je u pitanju pelet, gas ili električna energija. Svesni smo da mnogi to ne mogu da urade sami i zbog toga ćemo, kao i kad je u pitanju zamena stolarije, i to podržati kroz upravu za energetsku efikasnost, ali i kroz fondove kojima upravlja Ministarstvo zaštite životne sredine - rekla je ministarka Zorana Mihajlović.

Kako su objasnili u Ministarstvu rudarstva i energetike, detalji poput ukupnog iznosa subvencija, kriterijuma za prijavu ili vrste peći koju će građani moći da nabave, biće precizirani javnim pozivima koji će uskoro biti raspisani.

- Razmatra se više modela, a prvi je u saradnji sa lokalnim samoupravama. Okvirni plan je da ministarstvo šalje javni poziv ka lokalnim samoupavama, a zatim se one javljaju sa svojim sredstvima i predlozima za mere - da li bi finansirale zamenu stolarije, izolacije, sređivanje fasada, zamenu peći... Nakon toga će opštine raspisati javni poziv za firme koje se bave proizvodnjom i prodajom ovih materijala, i kada naprave selekciju objaviće spisak odabranih firmi - navode iz Ministarstva.

Tada će građani moći da odu u neko od preduzeća sa spiska, i tamo direktno zatraže profakturu za radove, sa kojom se javljaju u opštinu i podnose zahtev za subvenciju.

- Javni poziv za lokalne samouprave trebalo bi da bude raspisan već krajem aprila, zatim sledi poziv za preduzeća, dok će javni poziv za građane biti raspisan u junu - ističu iz Ministarstva i dodaju da će i tu postojati određena selekcija, pošto najverovatnije neće biti sredstava baš za sve zainteresovane.

Kako su objasnili, ovo je jedan pilot projekat u kome će deo kriterijuma definisati država, a deo lokalne samouprave. Ističu da će favoriti za dobijanje sredstava biti opštine i gradovi koji se opredele da sufinansiraju više mera, na primer - zamenu stolarije, sređivanje fasada i zamenu kotlova.

Iz Ministarstva kažu da će svakako postojati određeni limit ukupne vrednosti radova, a država će sredstva uplaćivati direktno preduzećima koja će izvoditi radove.

Pomoć za tri miliona domaćinstava

Kako je najavljeno, u junu ove godine biće osnovana Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, nakon čega će se opštine i gradovi, ali i firme prijavljivati za učešće u programu podsticanja mera energetske efikasnosti u domaćinstvima i zamene peći. Do leta bi trebalo da se krene sa prvim javnim pozivima, što znači da bi na jesen bilo već konkretnih rezultata.

Pravo na ovu pomoć imalo bi oko tri miliona domaćinstava, a prema planu, do kraja godine, novu stolariju imalo bi oko 10 odsto domaćinstava.