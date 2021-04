Nenadova majka OTKRILA ŠTA SE DEŠAVALO TOKOM NESTANKA: Zaljubili su se, hteli su da pobegnu od svih...

Devojčica T. M. (15), koja se vodila kao nestala od četvrtka, danas je pronađena oko 16 časova. Ona je, zajedno sa dečakom N. N. (15) iz sela Mirosaljci kod Lazarevca nestala u četvrtak oko podneva.

N. N, je pronađen jutros, a u policiji je izjavio da je sa devojkom bio u Novom Sadu, a da se zatim našao u parku kod Vukovog spomenika gde je zaspao na klupi. Tu mu je, kako je rekao, devojka uzela jaknu i udaljila se u nepoznatom pravcu.

Ova nesvakidašnja ljubavna priča dvoje tinejdžera koji su podigli celu Srbiju na noge počela je na društvenoj mreži Instagram gde su se upoznali. Nakon dopisivanja, odlučili su da se upoznaju, a pošto žive u različitim mestima, on u Lazarevcu, a ona u Kostolcu, devojčica je došla kod njega.

U četvrtak oko 14 sati, trebalo je da se rastanu. On je nju krenuo da isprati do autobuske stanice i vrati se kući, međutim umesto toga on je zajedno sa njom ušao u autobus i otišao za Beograd. Nije imao para, telefon mu nije bio u funkciji, te se nikome nije javio. Devojčica je pak kod sebe imala 20 evra i 1.500 dinara.

- To je neka njihova ideja. Oni su se upoznali preko Instagrama i došli su na ideju da odu zajedno da se sklone i budu zajedno. Da se sakriju od svih da ih niko ne nađe- priča Dušica, majka dečaka.

Prema njenim rečima, njen sin i devojčica u Beogradu su bili od četvrtka.

- Oni su se vozali autobusima, šetali, sedeli na klupama, a kada bi krenuli dnevni autobusi ponovo bi se vozili njima. Niko od njih dvoje nije poznavao Beograd - priča dečakova mama.

Za to vreme njihove porodice su strepele. Njihovi roditelji do tada se nisu poznavali, a muka i strah za njihove najmlađe povezali su ih. Tako je devojčicina mama za vreme potrage otišla kod dečakovih roditelja, te su zajedno na sve strane pokušavali da otkriju gde su im deca.

- Devojčicina mama je bila kod nas kući. Upoznali smo se. Imala je nadu i sigurnost da naše dete nije opasno, da smo mi normalni i da naš sin njenoj ćerki ništa loše neće uraditi - priča Dušica.

U potragu za tinejdžerima uključilo se mnogo ljudi koji su roditelje obaveštavali o tinejdžerima koje su videli, a koji odgovaraju njihovom opisu. U subotu je tako do njih došla informacija da su dečak i devojčica poslednji put viđeni na Karaburmi. Međutim, i dalje nisu bili locirani.

Dečak je u subotu odlučio da se prijavi policiji i vrati kući. Nije mogao više. Međutim, devojčica se tome protivila. Rekao joj je da će se dogovoriti ujutru, a onda je zaspao. Bilo je oko jedan sat posle ponoći - priča dečakova mama.

Kada se dečak trgao iz sna nje nije bilo. Otišla je u nepoznatom pravcu, sa njegovom jaknom i za njom se tragalo do danas u 16 sati, kada je pronađena.

- On je njoj dao svoju jaknu da se obuče jer joj je bilo hladno. Ona je sve vreme bila u kratkoj kožnoj jakni - dodaje sagovornica.

Njen sin pronađen je oko četiri sata ujutru u noći između subote i nedelje kod Vukovog spomenika. Policija ga je odvezla u stanicu, nakon čega su kontaktirali njegove roditelje.

Dečakova majka kaže da dečak nije jeo ništa od četvrtka, da je umoran jer nije ni spavao.

- On još uvek nije spavao, jer čim smo se vratili kući morali smo da odemo u policiju da damo izjavu. Nije stigao još uvek da se odmori - kaže Dušica N.

Ona dodaje i da je sa devojčicinom mamom sve vreme na vezi.

- Ona nije znala gde dete da traži. Žena se jako zabrinula. Devojčici nije prvi put da ode od kuće. Poslednji put kad je otišla bilo je jer joj majka nije dala telefon - kaže ona i konstatuje da su se tinejdžeri zaljubili jedno u drugo.