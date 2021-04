VOJSKA 20 PUTA SNAŽNIJA NEGO ŠTO JE BILA 1999. GODINE! Predsednik naglasio: 'Nastavljamo da ulažemo u naš odbrambeni sistem!'

Isporuka letelica iz Belorusije značajno je pojačanje za srpski odbrambeni sistem. Ulaganje u VS je važno jer, kaže predsednik Vučić, štitimo građane i preventivno delujemo da svi shvate da nije moguća agresija na Srbiju.

Srbija je u poslednjim godinama uspela da se popne na poziciju vojne sile u regionu, ali će svoju dominaciju dodatno učvrstiti moćnom i modernom eskadrilom koja je spremna i da štiti nebo iznad Srbije i da sadejstvuje sa snagama na zemlji!

Naime, iz Belorusije su kao donacija našoj zemlji na batajnički aerodrom dopremljena dva aviona "mig-29", a uskoro stižu još dva. Prethodno je i Rusija donirala Srbiji šest moćnih lovaca "mig-29". U junu će biti završena i modernizacija "migova-29", koja se obavlja u Srbiji, te će srpsko vojno vazduhoplovstvo imati ukupno 14 letelica s ovom oznakom. Uz to, planirana je i nabavka savremenog naoružanja.

Znatna ulaganja

To je potvrdio i predsednik Aleksandar Vučić u subotu nakon vojne vežbe "Odgovor 2021". On je naglasio da je Vojska Srbije danas 20 puta snažnija nego što je bila 1999. za vreme NATO agresije.

- Biće još mnogo toga, nastavljamo da ulažemo u naš odbrambeni sistem i veći standard pripadnika Vojske Srbije. To je sve važno da bismo bili sigurni, da zaštitimo naše građane i da preventivno delujemo da svi shvate da nije moguća agresija na Srbiju - poručio je Vučić.

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš smatra da jačanje naše vojske donosi Srbiji ugled u svetu.

- Sistem odbrane je veoma veliki i kompleksan i zato je skoro nemoguće njegovu uspešnu reformu vezati samo za jednog čoveka, ali u Srbiji je više nego jasno da je nagli napredak krenuo 2012, kada je funkciju ministra odbrane obavljao Vučić. Vojska Srbije i ceo naš sistem odbrane po opremljenosti, efikasnosti, po visini ulaganja iz budžeta, nije ni nalik onome od pre 2012. Do ove tačke ne bismo mogli da dođemo, a da prethodno nismo ojačali svoju ekonomiju. I taj ekonomski preduslov dobili smo nakon 2012, tako da sada možemo sa sigurnošću da kažemo da će ovakav trend sigurno da se nastavi - ocenjuje Dragaš za medije.

On napominje da jačanje sistema odbrane nije nikakva militarizacija:

- Svoje vojske neprestano jačaju sve ozbiljne države, razume se - one čija ekonomija to dozvoljava. Srbija do 2012. nije bila među njima, a od tada jeste i to može samo da nam donese poštovanje i ugled u svetu.

Ispred suseda

Nedavno je, podsetimo, stigla i međunarodna potvrda ozbiljnih ulaganja u našu vojsku. Srbija se našla u gornjoj polovini najnovije svetske liste organizacije Global fajerpauer i po snazi odbrane zaslužila je lidersku poziciju među zemljama bivše Jugoslavije. Pomenuta organizacija rangira ukupno 139 država po vojnoj snazi, a ove godine Vojska Srbije plasirana je na 61. poziciji i iz godine u godinu napreduje na globalnom planu. Daleko ispod na listi su Crna Gora (123. mesto) i BiH (121. mesto). Albanija se plasirala na 113, Slovenija na 88, a Hrvatska je na 63. poziciji.