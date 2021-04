LEPE VESTI! Oporavio se dečak (11) sa jakom upalom pluća zbog KORONAVIRUSA: Stanje mališana bilo zabrinjavajuće

Dečak nije intubiran, ali je imao jako visok skor pluća, i bio je na visokom protoku kiseonika u Institutu za majki i dete u Beogradu.

Na Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu od korona virusa se oporavio dečak od 11 godina koji je imao tešku upalu pluća kao da je odrasli pacijent, kaže za Telegraf.rs prof. dr Vladislav Vukomanović, pomoćnik direktora ove ustanove.

Dečak nije intubiran, ali je imao jako visok skor pluća, i bio je visokom protoku kiseonika. Prognostički je bio dosta zabrinjavajući ali se, na sreću, oporavio. Više ne leži u intenzivnoj nezi, već na "običnom" kovid odeljenju ove ustanove.

- Imali smo jednog dečka od 11 godina koji ima šećernu bolest a koji je imao tešku upalu pluća. Sve je to ličilo na odraslog bolesnika sa kovidom pre nego na dete. Gojazna deca su sklonija komplikacijama, isto kao deca sa šećernom bolešću, sa plućnim oboljenjima, kardiovaksularnim, hematološkim i to se pokazuje kao tačno - kaže prof. dr Vukomanović.

- Pitanje je da li je to izazvao neki drugi mutirani soj virusa ili ne. Radi se samo o jednom detetu. Bio je na visokom protoku kiseonika, nije intubiran na sreću, ali je imao veliki skor pluća. To je nalaz na skeneru koji pokazuje koliko su pluća zahvaćena upalom. Baš je bilo prognostički dosta zabrinjavajuće, ali se oporavio. On je još kod nas, bio je u kovid intenzivnoj nezi do pre nekoliko dana a sada u njoj nemamo nikog - kaže prof. dr Vukomanović za medije.