Srbiju je rano jutros oko 3.00 pogodio slabiji zemljotres magnitude 2.6 stepena po Rihteru, objavio je EMSC.

Prema podacima EMSC, epicentar potresa je bio 26 kilometara severoistočno od Novog Pazara.

