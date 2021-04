SPREMITE SE ZA 'BAL POD MASKAMA' Nova pravila za svadbe - evo šta sve mladenci treba da ispune: SVE SE MENJA!

Mlada, mladoženja, dva svedoka i matičar - za tili čas ispunjen je maksimalni broj dozvoljenih gostiju na jednom venčanju.

Moglo bi se reći da smo svi zaboravili kako to izgleda zaigrati u gužvi na podijumu sale za svadbe do duboko u noć. Kakva je sudbina prolećnih proslava? Da li će ponovo biti dozvoljene velike svadbe? Koje su preporuke i da li su mladenci već odustali?

Mesecima unazad priča se o tome da li ćemo se i kada vratiti u normalu. Ugostitelji i predstavnici ivent industrije organizovali su proteste i slali predloge kako bi svadbe i druga veselja mogla izgledati u vreme kada je pandemija još u jeku. Od stidljivo organizovanih venčanja prošle godine u junu, prošlo je gotovo godinu dana, a konačnog rešenja kako za sve zaposlene u toj oblasti, ali i same mladence koji bi na najlepši mogući način da proslave svoj dan još uvek nema.

- Retki su bili slučajevi otkazivanja venčanja, uglavnom su budući mladenci pomerali termin, jednom, dva puta, neki čak i tri puta. Izlazili smo im u susret i nudili im sve slobodne termine koje imamo. Jednostavno, ljudi žele da im to bude događaj za pamćenje, kojeg će se sećati celog života, a ne da se okupe sami sa kumovima i ispotpisuju papire - kaže jedna beogradska matičarka sa višedecenijskim stažom.

Zato su svi pogledi upereni ka članovima Kriznog štaba koji bi trebalo da daju zeleno svetlo.

Treba pričati o organizaciji svadbi, znamo da će pred kraj maja, tačnije u drugoj polovini i junu biti prava navala za venčanja. Istovremeno, imaćemo tada ozbiljan pad intenziteta virusa, pa je logično popuštanje mera - rekao je dr Predrag Kon.

Kako je objasnio, u nekom trenutku biće dozvoljene masovnije proslave.

- Biće omogućene svadbe. Trenutno je dozvoljeno okupljanje do pet osoba, u nekom trenutku ćemo povećati na primer na 50, možda i više. Moračemo to da pomerimo. To je logično, sve ovo jako dugo traje - dodao je dr Kon.

Pre nekoliko dana Grad Beograd je u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje (GZZJZ) uputio predlog organizatorima proslava kako bi ubuduće trebalo da izgledaju venčanja. Predlog je prvenstveno usmeren na zaposlene u ivent industriji koji će u potpunosti morati da preurede svoje kapacitete koji će biti manje iskorišćeni, ali i bez standardnih delova jedne svadbe - igre, gužve, čestitanja i ljubljenja.

- Mladenci koji organizuju svadbe moraju ozbiljno da razmišljaju kako će to da urade. Ne sme se dogoditi da ljudi dođu na venčanje i da pet-šest sati provode kao da ne postoji virus, kao da se ništa ne dešava, to ne sme da se desi, to ne može da opstane. To moraju da shvate i mladenci i organizator. Restorani, hoteli ili klubovi - jasan je dr Predrag Kon.

Kako kaže, pravila će se možda vremenom menjati.

- Verovatno će se vremenom iskristalisati da na svadbe mogu dolaziti oni koji su zaštićeni, koji su vakcinisani ili su prelažali koronu, ili će se testirati svi ostali, pa onda neka skinu maske, neće postojati opasnost. U suprotnom moraće po šest sati da se nose maske. Ako kažete da nema šanse, onda se neće dešavati svadbe, kao što ih nema sada - jasan je naš ugledni epidemiolog.- Ne možemo da izbegnemo popuštanje mera. Mi sada imamo problem da se nalazimo u prostoru popuštanja mera gde je najveća mogućnost zaražavanja, a to je ono zatvoreni delovi kafića i restorana, ivent događaji, svadbe. Sutra ne, sutra zaista ne mislim da će bilo šta da se popusti - kazao je on.

Čini se da je ključno pitanje kada bi mogle da budu ublažene mere i kada će se dozvoliti masovnije proslave.

- Procena je da nam treba trocifreni broj, ispod 1.000 je apsolutni minimum za neka dešavanja, a za ovakve svadbe ispod 100 zaraženih na dan! Nije to tako strašno kao što vam možda sada izgleda, skoro je pola punoletnih vakcinisano u Beogradu. U jednom trenutku će verovatno biti retkost da neko koga pozovote na svadbu nije vakcinisan. Tada neće biti problema - zaključio je dr Kon.

O broju otkazanih i pomerenih venčanja u Srbiji još nema tačnih podataka, ali prema rečima predstavnika ivent industrije Boška Bubanje, čak 70 odsto anketiranih mladenaca kroz njihovo istraživanje spremno je da svadbu održi pod punim epidemiološkim merama.

Kako će biti organizovan prostor?

Predlog je prvenstveno usmeren na zaposlene u ivent industriji koji će u potpunosti morati da preurede svoje kapacitete koji će biti manje iskorišćeni, ali i bez standardnih delova jedne svadbe - igre, gužve, čestitanja i ljubljenja.

Ovo su pravila:

- Između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima;

- Za stolom ne može sedeti više od pet osoba;

- Ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje, rastojanje između svih prisutnih lica mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.

Ova preporučena površina se odnosi i na scenske izvođače;

- Koliko god je moguće, grupisati po stolovima članove istog domaćinstva ili osoba koje su u svakodnevnom kontaktu;

- Ukoliko je prostor takav da se preporučena fizička distanca ne može održati, neophodno je smanjiti broj prisutnih u istoj prostoriji/na istom prostoru;

- Preporučuje se da se vidno označi maksimalno dozvoljen broj ljudi koji mogu biti prisutni u prostoriji ili na otvorenoj površini;

Venčanja na čekanju

- U slučaju da objekat poseduje više ulaza i izlaza, razdvojiti i jasno označiti mesta za ulaz i izlaz;

- Organizovati ulaz u objekte tako da se ne stvaraju gužve i da se održava fizička distanca od najmanje 2 metra.

- Angažovati osoblje koje će sprovoditi učesnike događaja do stolova ili mesta u kongresnoj sali kako bi se smanjile gužve i nepotrebno kretanje učesnika po celom prostoru;

- Ukidanje podijuma za igru – kako bi postavka prostora bila identična klasičnim restoranima;

- Postavljanje barijere od pleksiglasa ili drugog materijala, koji se lako čisti i dezinfikuje, između muzičkog orkestra i publike;

- Izbegavanje bilo kakvog direktnog kontakta, odnosno tradicionalnog čestitanja, grljenja, ljubljenja i sl. na proslavama;

- Onemogućiti posluživanje prisutnih po principu "švedskog stola", već organizovati da se gosti poslužuju za stolom.

Maske obavezne za sve

U preporuci koju je objavio Gradski zavod za javno zdravlje posebno mesto zauzimaju mere vezane za dezinfekciju i nošenje maski. To je bitna promena u odnosu na dosadašnju praksu.

Kako se navodi nošenje zaštitnih maski je obavezno za sve (i za zaposlene i za učesnike) sve vreme boravka na događaju, bilo u zatvorenom objektu ili na otvorenom (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće);

Od obaveze nošenja maski mogu biti izuzeti samo pojedini muzički izvođači i to samo u trenutku izvođenja (pevači, izvođači na duvačkim instrumentima), ali tada se preporučuje postavljanje fizičke barijere (od pleksiglasa ili drugog materijala koji se lako čisti i dezinfikuje) između njih i ostatka grupe. Maska za lice mora dobro da prijanja na nos i usta.

- Svaki drugi način korišćenja zaštitne maske se smatra nepravilnim i neprihvatljivim i ovlašćeno osoblje ima obavezu da osobu opomene, a po potrebi, i udalji, ukoliko se ne odazove opomeni - stoji u preporuci.

Šta mladenci treba da urade pre samog događaja?

Kako se navodi u preporuci, sami mladenci kao organizatori događaja moraju da ispune određena pravila.

Tako, u pozivu za skup/događaj, organizator treba da obavesti učesnike da istom ne prisustvuju, ukoliko ispolje kliničku sliku ili sumnju na zaraznu bolesti COVID-19 kod sebe, članova svoje porodice ili drugih osoba sa kojima su bili u kontaktu ili ukoliko raspolažu dokazom o pozitivnosti na prisustvo SARS-CoV-2 virusa, kao i članovi porodice i bliski kontakti;

Takođe, gosti na događaju su u obavezi da poštuju sve preventivne higijensko-epidemiološke mere definsane u preporuci, a o kojima će ih obavestiti mladenci.

Zakazivali svadbe godinu dana unapred

Do prošle godine, odnosno do pojave korone, vlasnici mnogih restorana i hotela su savetovali mladence da venčanje zakažu bar četiri ili pet meseci ranije. Poneki slobodan termin bilo je moguće naći “na sreću” čak i u septembru i oktobru jer se dešavalo da neko odustane, ali su po pravilu maj, jun, pa i septembar uvek su bili rasprodati znatno unapred.

- Uglavnom se zakazivalo oko godinu dana unapred. S obzirom na to da su “udarni” meseci septembar, oktobar, maj i jun, kod nas je bilo rezervisanih proslava venčanja i mnogo unapred - kažu iz jednog renomiranog beogradskog hotela i dodaju.- Sada je, međutim, situacija znatno drugačija. Zovu ljudi, raspituju se, ali svi zajedno sa nestrpljenjem čekamo ukidanje mera.

Kako dodaju, “nadaju se da će se sve od avgusta-septembra vratiti u normalu i da će mnogi požuriti da nadoknade propušteno”.

Za trećinu manje brakova u 2020.

Zbog epidemije korone prošle godine je sklopljeno gotovo 12.000 brakova manje nego 2019. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku pred matičara je prošle godine u Srbiji izašlo samo 23.914 parova, dok je u 2019. bilo čak 35.754 mladenaca. Dakle za trećinu više!

Slična situacija zabeležena je i u Beogradu gde je sudbonosno “da” izgovorilo 5.788 parova, što je oko 3.000 manje u odnosu na 2019. godinu.

U maju, junu i septembru – mesecima u kojima mladenci najčešće staju na ludi kamen, broj venčanja bio je dvostruko, odnosno četvorostruko manji. Svadbe su prvo pomerane sa proleća na jesen, pa odlagane za ovu godinu, a broj crkvenih venčanja gotovo je prepolovljen zbog strogih epidemioloških mera i zabrana okupljanja.

U normalnoj godini u Beogradu je na tri i po braka dolazio jedan razvod, a u “koronaškoj” 2020. imali smo tek 2,4 puta više venčanja.