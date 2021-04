NATAŠA ZARAĐUJE 2.000 EVRA ZA NOĆ PRODAJUĆI TELO U DUBAIJU: Otkrila sve detalje, ko su klijenti i kakve se devojke traže

Već osam godina u Dubaiju prodaje svoje telo i zarađuje veliki novac, a ovo je njena priča!

"Za veče mogu da zaradim i do 2.000 dolara. U početku je to bilo tri puta manje, ali sada, posle osam godina iskustva, ja imam premijum status i mogu da biram kiijente i zarada mi je mnogo veća", ispričala je Ruskinja Nataša (28) koja radi u Dubaiju.

Nataša (prezime nije želela da otkrije) za sebe kaže da nije prostitutka, već "poslovna žena koja prodaje svoje telo i umeće" i da sav novac koji zaradi investira na berzi i u tome joj mnogo pomažu i muškarci s kojima provodi noć.

Upoznale smo se sasvim slučajno. Bila je na ležaljci pored mene i pitala me je odakle sam. Kada sam rekla da sam iz Srbije, konstatovala je da ovog proleća ima više turista iz Srbije nego svih ovih godina od sada. Počele smo da ćaskamo o svemu, pa i o poslovima koje radimo. Kada sam joj rekla da sam novinarka, nasmejala se i rekla mi da misli da bi mi njena priča bila jako zanimljiva. Pod uslovom da ne objavljujem njeno pravo ime i fotografiju. I onda je počela.

Nataša je tipična Ruskinja. Plava, vitka, lepa... i na moje veliko iznenađenje, bez imalo zadrške, otvoreno je pričala o sebi i svom životu.

Rođena je u Moskvi, završila je srednju medicinsku školu i u Dubai je došla da radi kao konobarica. U restoranu u kome je radila, upoznala je jednu ženu koja joj je predložila da "promeni posao". U prvom momentu htela je da joj lupi šamar, ali se iskontrolisala i rekla joj da je to uopšte ne zanima. Ali posle osam meseci rada u restoranu, zarada od 350 dolara mesečno uz plaćen stan i hranu, nije joj bila dovoljna. U Moskvu nije želela da se vraća, pa je ipak odlučila da "promeni posao".

Kaže, tu noć, pred sastanak sa prvim klijentom, oka nije sklopila.

"Petsto dolara za noć, to su za mene bile ogromne pare koje bi rešile sve moje probleme. A opet, s druge strane, hiljadu pitanja - mene roditelji nisu vaspitali da budem takva, ja nisam takva... Zašto ja ovo radim? Kako mogu to da radim? Odvratna sam."

Tog prvog puta ne želi ni da se seća.

Prvi put mi se povraćalo

"Taj prvi klijent je bio okej, nije se desilo ništa strašno, ali sam se ja osećala kao najobičnija jeftina krpa. Htela sam da povraćam, ali srećom on nije ništa primetio. Tri meseca nisam radila, ali kada mi je zatrebao novac i kada sam shvatila da za veče mogu da zaradim više nego za mesec dana konobarisanja, vratila sam se. Sa svakim sledećim klijentom bilo je sve lakše, ubedila sam sebe da je to samo posao."

A da li joj je zaista bilo lakše?

"Uglavnom nisam imala problema. Jednom se desilo da je jedan klijent došao ljut i da je želeo da me skroz veže i da ne radi ništa, samo da me gleda kako ne mogu da se mrdnem. Jedan je želeo njega da vežem. Sve ostalo je bilo uglavnom normalno. Bilo je zahteva oko predigre ili donjeg veša, a vrhunac perverzije je analni se*s."

Njeni, kako ih ona zove, klijenti, uglavnom su bogati Arapi kojima su bele žene, kako kaže, čista egzotika. U početku su se "najviše tražile" prirodne devojke, a sada se i to promenilo. Sada se traže devojke sa velikim, veštačkim grudima i usnama. Pa je Nataša i to promenila na sebi i zato sada ima, kako navodi, "premijum status", koji joj granutuje i do 2.000 dolara za noć. Kaže, zato je i investirala u sebe.

Devojke iz Evrope najplaćenije

Sve ovo pričala je jako trezveno, smireno, bez emocija. Kao da ne priča o sebi, već o nekom drugom. Nekome ko nema mnogo veze sa njom i čiji je život, eto, tek neka tamo "zanimljiva" priča koju vredi onako usput ispričati.

I kada sam je pitala zašto to ne prestane da radi sada kada je zaradila dovoljno novca, samo mi je rekla:

"Ne mogu, jednostavno ovo je sada moj život i ja sam zadovoljna njime. I ne radi se samo o novcu, jer ja sada više ne znam ni šta bih mogla da radim, a da ovako zarađujem. Jednom kada uđete u ovaj posao, nema izlaska."

Rekla mi je da nema dečka, jer do sada nije upoznala nikoga ko nije imao problem sa njenim poslom, a nikoga nije želela da laže.

Ispričala je i da su devojke iz Evrope najplaćenije, dok se najmanje "cene" Kineskinje, Indijke i Filipinke.

Majci je rekla šta radi, a ocu da radi kao stjuardesa. Redovno im šalje novac.