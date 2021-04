'Vakcinišite se za život, za slobodu, za zagrljaje!' MINISTAR UDOVIČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU MLADIMA (FOTO+VIDEO)

Ministarstvo omladine i sporta, uz pomoć Ministarstva zdravlja, danas je u Beogradu organizovalo akciju organizovane vakcinacije mladih u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Sve vreme uz mlade, koji su došli da podrže borbu protiv Kovida 19, bio je ministar Vanja Udovičić.

„Cilj Ministarstva omladine i sporta je da motiviše mlade da se vakcinišu jer to je preduslov da se u naše živote vrate sve one stvari koje najviše nedostaju upravo mladima, zagljaj, druženje, okupljanja, izlasci, odlasci na utakmice, koncerte, u pozorište, na putovanja. Mladost je neustrašiva, ima svoje potrebe i uživanja, ali zato i jeste posebna, pa danas odavde pozivamo sve mlade da nam se priključe, da bi ponovo imali sve one osmehe, doživljaje, avanture, žurke, traženja i davanja, a vakcinacija je upravo preduslov svemu tome. Kako mi je rekao jedan mladić sa kojim sam razgovarao malopre: “ Mi bi tebra ponovo da blejimo zajedno!”. To i jeste suština svega ovoga, da se ponovo družimo i budemo oni stari! Nakon Beograda bićemo i u drugim gradovima Srbije da pokažemo da mladi prepoznaju motive kako da pobedimo ovu pošast. Zato ne čekajte, već se vakcinišite, za život, za slobodu, za zagrljaj, pune amfiteatre, hale, stadione, pozorišta - izjavio je ministar Udovičić.

Ministar Udovičić tom prilikom još jednom se zahvalio svim doktorima i medicinskim radnicima na svemu što rade i borbi za svaki život. Takođe, Udovičić je naglasio da su ministar zdravlja Lončar, premijerka Brnabić i predsednik Vučić omogućili ono što gotovo ni jedna zemlja nije, a to je da svi, pa i mladi Srbije, danas imaju izbor svih vakcina i time mogućnost da sačuvaju i svoje, ali i zdravlje drugih.