VUČEVIĆ: Zdravlje je na prvom mestu, Novi Sad će najkasnije do 1. septembra dobiti novu kovid bolnicu!

Zdravlje nam je na prvom mestu, i svesni smo da nema zdravlja ako nemamo gde da se lečimo, naveo je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na svom Instagram profilu.

- Novi Sad će, stoga, najkasnije do 1. septembra dobiti novu kovid bolnicu, budući da je u četvrtak Vlada Srbije donela zaključak o početku njene izgradnje. Ova bolnica će biti u kovid sistemu dok traje pandemija, imaće kapacitet od 600 kreveta, a kad prestane potreba za tim, biće deo Kliničkog centra Vojvodine ili kako to već bude definisalo Ministarstvo zdravlja i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Novom Sadu fali opšta bolnica, zbog čega sekundarni nivo zdravstvene zaštite nije na nivou koji bismo želeli, a ovo je koncept koji smo dugo čekali i put kojim se konačno možemo izboriti za opštu bolnicu. Zdravlje Novosađana nema alternativu, investicije u zdravstveni sistem će to i dokazati! - rekao je on.