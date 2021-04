DIREKTOR EPS-a IMA VAŽNU PORUKU ZA SVE ZAPOSLENE U SRBIJI: Poštovane koleginice i kolege, vakcina je jedini put za povratak životu!

Apel Milorada Grčića, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“, prenosimo u celosti:

Poštovane koleginice i kolege,

Više od godinu dana ceo svet se bori protiv teškog i nepredvidivog neprijatelja virusa Covid 19 i naša „Elektroprivreda Srbije“ dugo je suočena sa brojim izazovima koje je izazvao korona virus. Sada već svako od nas ima nekog iz okruženja ko se borio ili se nažalost nije izborio sa koronom.

Zato je važno da se vakcinišemo svi koji možemo i time zajednički stvorimo uslove da se vratimo normalnom životu. Apelujem na sve zaposlene u „Elektroprivredi Srbije“ da se vakcinišu, jer je država Srbija odgovorna, vode je odgovorni ljudi kao što je Aleksandar Vučić i jedini u regionu imamo dovoljno vakcina i to od različitih proizvođača. Znam da se većina vas već odazvala pozivu i odgovorno postupila kako bi zaštitila svoj, živote svojih najbližih i svojih kolega. Ipak moja dužnost je da zamolim i sve vas koji to do sada nisu učinili da iskoristite mogućnost koja se pruža samo u Srbiji, da izaberete vakcinu i vakcinišete se bez čekanja kada i gde želite.

Svako od nas ko može da se vakciniše time ne štiti samo sebe, već i svoje najbliže i najdraže. Zato – vakcinišite se!