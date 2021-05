Pršić: Mržnja prema Srbima ima svoj kontinuitet i trajanje, oni žele etnički čistu Hrvatsku

Sagovornici Pinka složni su u oceni, da se indokrinacija koja je prisutna na prostoru Hrvatske bazira na mržnji svega što je srpsko, a da je krucijalni cilj "Etnički čista Hrvatska".

Predsednik dokumentaciono informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac napominje da je u Hrvatskoj prisutna indokrinacija koja se vodi parolom da se mrzi sve što je srpsko, a da u svemu prisustvuju svi segmenti hrvatskog društva. Što se tiče mladih, koji su sada srednjoškolci, dodaje da mediji igraju veliku ulogu kada je u pitanju obrazovanje.

- Pošto ja pratim sva ta zbivanja, detaljnije znam šta se dešava u hrvatskoj, tamo sam rođen, školovao se, i isteran sma odatle, pa me sve to interesuje. Koliko se često prave ove ankete, mislim da su 2016. pravili tako neke stvari. Tu učestvuje mnogo instituta, i ne čude me rezultati. Rekli ste da pozdrav "Za dom spremni" opravdava samo njih 40 odsto, a ostali su neopredeljeni. To su sada ljudi koji imaju 18 godina, a ovo šta mi dobijamo je produkt jedne indoktrinacije, koja u hrvatskom društvu traje, i nikada nije bilo prekida. U toj indoktrinaciji, da se mrzi sve što je srpsko, učestvuju svi segmenti hrvatskog društva. Počev od predškolskih, pa školskih ustanova, crkva takođe, veliki su vernici. Uticajni su mediji na formiranje ličnosti - komentarisao je Štrbac.

Štrbac ističe da je jedini put, kada je Hrvatska bila popustljivija prema Srbiji, momenat kada je trebala da postane članica EU.

- Imali smo period od par godina, pred ulazak Hrvatske u EU, malo tolerancije prema Srbima. Društvo je dosta tolerantno, vi u hrvatskoj možete biti bilo koje boje, vere, ali biti Srbin i pravoslavac se ne podržava.Desili su se ratovi, Prvi svetski rat, gde smo bili suprotstavljeni, gde su Hrvati bili na strani Austrougarske, znamo već koje su to istorijske priče - dodao je Štrbac.

Sa druge strane, istoričar Miloje Pršić potvrđuje ono što je Štrbac napomenuo, gde je dodao da je idokrinacija prisutna u svim ustanovama, i da o Srbima, kao i Jasenovcu niko ne želi da govori.

- Podsetiću vas na istraživanje iz 2005. godine, o ulozi SSR-a u Drugom svetskom ratu, u Americi. Čak 100 odsto studenata je reko da je SSR bio na strani Nemačke, koja je vodila agresivnu i nakaradnu politiku. Ja sma tada gostujući u jednoj emisiji rekao da ta anketa nije slučajna, i da ima pozadinsku priču. Anketa je poslužila za neke stvari. Napravljena je i anketa u Hrvatskoj, o tome šta se desilo u Jasenovcu, a nijedan od ispitanika nije odgovorio da je u Jasenovcu najviše Srba stradalo. Aktuelna anketa govori o nečemu što je duboko ukorenjeno u hrvatsko društvo, i to ide do najviših institucija. Bila je anketa gde su studenti rešili da ništa ne progovore o Jasenovcu - rekao je Pršić.

Povodom nemira koji su se dogodili u Hrvatskoj, u mestu gde žive Srbi, za vreme pravoslavnog Vaskrsa, Pršić ističe da to nije ništa novo, i da je pozadina svega hrvastka želja da ona bude etnički čista.

- Za mene to nije iznenađenje. Nije dobro praviti preseke, suština je, da kada budete krenuli u suštnisku analizu nacionalne politike Hrvata, problem je etničke čiste Hrvatske, "Velike Hrvatske", ove parole su prisutne odavno. To ima svoj kontinuitet i trajanje. Srbe ne nazivaju Srbima, već otpadnicima. Oni hoće etnički čistu Hrvatsku - dodao je Pršić.

Autor: D.B.