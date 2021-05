Prijava za POMOĆ OD 3.000 DINARA ZA VAKCINISANE počinje 1. juna! Ministar Siniša Mali za Pink otkrio i kada će građanima biti ISPLAĆEN NOVAC

Ministar finansija Siniša Mali najavio je gostujući na Pinku da će već sutra na sednici Vlade Srbije biti usvojena uredba koja definiše kako će se isplaćivati pomoć od 3.000 dinara vakcinisanim građanima.

- Pomoć važi za sve koje će do 31. maja primiti makar jednu vakcinu, ona je neophodna. Od 1. do 15 juna traje prijavljivanje - na isti način kao i za 60 evra. Svako ko se prijavi dobiće do 20. juna i tu pomoć od Vlade Srbije. Penzioneri nemaju potrebu da se prijavljuju - rekao je ministar.

Želimo da motivišemo ljude da se vakcinišu, kako bismo se što pre vratili normalnom životu. Jer nam je najvažnija borba za ekonomiju i nova radna mesta. To je samo deo trećeg paketa pomoći - rekao je Mali.