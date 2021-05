Dr Ostojić o trenutnoj epidemiološkoj situaciji: 'Manji prijem dece u bolnicu uvek bude znak da je bolje'

Dr Marija Gnjatović iz INEP-a i Olivera Ostojić načelnica dečije klinike Kliničko-bolničkog centra "Dragiša Mišović" su za Pink ovog jutra govorile o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, koju su, ocenile kao stabilnu.

Dr Ostojić ističe da manji broj prijema dece u kovid bolnice, uvek bude znak da je situacija mnogo bolja.

- U opštoj populaciji pada broj zaraženih. Mi smo par dana već na jednocifrenim brojevima. Od jutros je pet pacijenata. Naša deca su na sredini, ili na kraju lečenja, imamo par prijema u toku dana, a to je uglavnom iz unutrašnjosti. Manji prijem dece u bolnicu uvek bude znak da je bolje, i stvarno jeste - rekla je Ostojić.

Kada je reč o načinu na koji su se deca nosila sa kovid zarazom, dr Ostojić napominje da je kod mlađih pacijenata odziv na adekvatnu terapiju bolji u odnosu na starije građane.

- Mi smo imali preko 850 prijema u poslednjih 14 meseci, a ono što se pokazalo dobro je to, što nismo dozvolili da nam nešto promakne, da dođe do te citokinske oluje, ili poremećaja. Deca su dobro reagovala na terapiju, a bilo je i onih sa obostranom upalom pluća. Ono što je kod dece dobro, je to da reaguju sasvim dobro na terapiju, i lečenja su bila dobra - objasnila je Ostojić.

Dr Gnjatović ističe da su ruska, ali i sve ostale vakcine, pokazale izuzetno učinkovit efekat kada je u pitanju stvaranje antitela, te dodaje da i ona sama, i dalje ima antitela, iako je vakcinisana u januaru.

- Ruska vakcina se kod nas pokazala dobro, bez neželjenih dejstava, sa dobrim odgovorom, trajnim odgovorom. Ja sam vakcinu primila u januaru, i do sada se broj antitela ne menja. Slično je i za sve ostale vakcine, sada ćemo pratiti i Sinofarm - otkrila je dr Gnjatović.

Povodom spekulacija da će kod pojedinih vakcina biti neophodna i treća doza cepiva, Gnjatović napominje, da se kod starijih građana može javiti izostanak antitela, ali da u dodiru sa koronavirusom zaštita ipak postoji.

- Preko 90 odsto testiranih, ima antitelnih reakcija, a u starijoj populaciji se dešava da nema odziva, i pojavljuje se izostanak antitela, ali to ne znači da nema zaštite. Svakako je prisutan ćelijski odgovor. A ako se desi infekcija, ishod je povoljniji. Antitela se sintetišu kada je potrebno, i kada se susretne sa virusom. Još ćemo videti da li će biti potrebe za trećom dozom kod nekih pacijenata - nastavila je Gnjatović.