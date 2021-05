SUTRA POČINJE ISPLATA: Građanima leže 30 EVRA, a oni koji se još nisu prijavili imaju rok do 15. maja

Isplata novčane pomoći građanima, u okviru mera države za saniranje posledica pandemije, počinje sutra, kada će po 30 evra u dinarskoj protivvrednosti dobiti oko 630.000 ljudi.

Planirano je da se isplata i ostalim građanima završi do 20. maja, a oni koji se još nisu prijavili, to mogu da urade do 15. maja.

Drugih 30 evra pomoći, građani koji su se za nju prijavili, kako je ranije najavljeno, dobiti u novembru.