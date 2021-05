KLM ponovo leti za Beograd

Nakon više od 30 godina pauze, avion KLM je danas je ponovo sleteo u Beograd.

Time se Royal Dutch Airlines, najstarija avio-kompanija na svetu koja i dalje leti pod svojim prvobitnim imenom vratila u Srbiju. U početku će avioni KLM-a povezivati Beograd i Amsterdam tri puta nedeljno, a od 11. juna, broj letova će biti povećan na jedan dnevno.

Red letenja po lokalnom vremenu:

– Let KL 1905 poleće iz Amsterdama u 9.30 i sleće u Beograd u 11.55;

– Let KL 1906 poleće iz Beograda u 12.30 i sleće u Amsterdam u 15.10.

Zahvaljujući ovoj avio-liniji, putnicima iz Beograd će biti olakšan pristup širokoj mreži letova preko aerodroma Amsterdam-Shipol. Prema trenutnom rasporedu letenja, putnici će imati zgodno vreme presedanja za evropske gradove kao što su Madrid, Dablin i Edinburg.

Veoma sam srećan što, uprkos situaciji, danas otvaramo novu avio-liniju iz Beograda. Ona pokazuje poverenje koje KLM ima u srpsko tržište. Poznato je da se sektori avijacije i turizma danas bore s izazovima bez presedana koje je pred sve nas stavila pandemija. I zemaljsko i letačko osoblje KLM-a se trudi da putnicima obezbedi najviši nivo sigurnosti, kako putne, tako i zdravstvene. Nadam se da će ovaj novi direktni let između Beograda i Amsterdama biti zalog optimizma za budućnost i da će ljudima ponuditi dodatnu mogućnost da obiđu svet i ponovo se susretnu sa svojim prijateljima i članovima porodica koji žive u instranstvu. Takođe se nadam da će ovaj let ojačati poslovne veze između Srbije i Holandije i omogućiti stranim putnicima da upoznaju Beograd, rekao je Tajs Komen, generalni direktor grupe Air France – KLM za Alpe Balkan i Centralnu Evropu.

Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas prisustvujemo ovako velikom događaju, obnavljanju letova za Beograd holandske nacionalne avio-kompanije KLM, nakon više od trideset godina. Svi znamo da je avio-industrija jedna od najviše pogođenih pandemijom virusa korona, a ovakvi događaji daju nadu za skori, ali postepen oporavak čitave avio-industrije. Verujem da će KLM, kao i druge avio-kompanije, biti zadovoljan efikasnošću i kvalitetom usluga koje pružamo, dodao je Miodrag Mirković, izvršni direktor za komercijalne poslove kompanije Belgrade Airport.

Istorijska avio-linija za Beograd – od Beograda do Holandske Istočne Indije

Zanimljivo je da je još tokom tridesetih godina XX veka bilo moguće iz Beograda leteti direktno do Indonezije, tadašnje Holanske Istočne Indije. Naime, prvi KLM-ov let za Beograd bio je 1. oktrobra 1931, i išao je od Amsterdama, preko Lajpciga i Budimpešte, pa sve do Batavije (današnje Džakarte) u tadašnjoj Holandskoj Istočnoj Indiji. Redovni letovi između Amsterdama i Beograda su zatim više puta obnavljani i ukidani, a poslednji KLM-ov let na ovoj ruti poleteo je malo uoči raspada Jugoslavije.

Letite bezbedno

Zdravlje i bezbednost putnika i osoblja su oduvek bili najviši prioritet KLM-a. Od početka pandemije koronavirusa, kompanija je pažljivo pratila situaciju i uvela niz mera za sprečavanje širenja virusa tokom putovanja. Maske za lice su neophodne tokom ukrcavanja u avion, kao i tokom leta. Letelice se sada još temeljnije čiste, a sve kabine KLM-ovih aviona opremljene su HEPA filterima, istim onim koje se koriste u operacionim salama i koji uklanjaju 99.99% virusa i bakterija iz vazduha. Više o novim procedurama tokom letova KLM-om možete naći na sajtu klm.com, kao i ovde: https://www.youtube.com/watch?v=N6FiaOKtbOY&t=27s

KLM putnicima nudi nekoliko opcija za promenu rezervacije i refundaciju, tako da ne postoji bojazan da će karte propasti. Bez obzira da li je do otkazivanja putovanja došlo zbog promena epidemioloških mera, porodičnih razloga ili iz puke promene planova u poslednjem trenutku, sve karte za KLM-ove letove omogućavaju promenu rezervacije ili refundaciju. Putnici ne moraju da dostavljaju nikakav dokaz kako bi opravdali promenu rezervacije ili otkazivanje karte, jedino je potrebno da promene prijave pre samog leta.

O KLM-U

Više od jednog veka, KLM je pionir u avio-industriji i najstarija je avio-kompanija koja i dalje leti pod svojim originalnim imenom. Osnovne vrednosti u odnosu na koje KLM postavlja svoje ciljeve su izuzetna usluga, inovacije, efikasnost, pouzdanost, moderna flota i proizvodi najvišeg kvaliteta. Ova kompanija je takođe poznata po svojoj težnji da postavi nove standarde, predvodi promene u avio-industriji i pomogne u kreiranju održivijeg poslovanja u budućnosti.