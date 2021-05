SRBIMA NA KOSOVU I METOHIJI STIŽE PO 100 EVRA: Pomoć građanima i privredi

Ukupno 5.750.000 građana dobilo je prvi deo pomoći u iznosu od 30 evra, a za istu sumu koju će građani dobiti u novembru nema potrebe za prijavljivanjem, potvrdio je juče ministar finansija Siniša Mali.

On je najavio da će sutra građanima u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji biti isplaćeno po 100 evra, kao i 200 evra nezaposlenima. Sledi isplata auto-prevoznicima 26. maja, dok će se 8. juna isplaćivati i treća minimalna zarada.

Ministar je dodao da je tokom isplate prvih 30 evra pomoći bilo nekih grešaka, koje će se proveriti, ali da nema mnogo reklamacija. Naglasio je i da neplaćene kazne ni na koji način ne utiču na isplatu pomoći.

- Ako su ljudi reklamirali da postoji greška, novac će dobiti sledeće nedelje, rešićemo problem - rekao je Mali.

On je podsetio da je predviđeno da se 15. ili 16. juna na račun svih nezaposlenih prebaci i iznos od 60 evra, kao i dodatnih 3.000 dinara za vakcinisane građane. Za dobijanje novca nisu potrebni dokazi o vakcinaciji, jer oni već postoje u okviru e-uprave, naglasio je ministar.

Mali je naglasio i da se u infrastrukturu i ekologiju u Srbiji ulaže više nego ikad i da je veliki optimista kada je u pitanju povećanje plata i penzija u narednom periodu. Ministar je napomenuo da je sa stopom rasta od preko šest odsto, Srbija ove godine prva u Evropi:

- Ulaganje u infrastrukturu vam podiže kvalitet života, zapošljava privredu, podstiče privatne investicije, imamo nove fabrike.

On je ponovio da je plan da do kraja 2025. godine prosečna plata u Srbiji bude 900, a prosečna penzija 430 evra i ukazao da pandemija virusa korona nije imala negativan uticaj na stopu nezaposlenosti. Lane je stopa nezaposlenosti iznosila devet odsto, a prethodne, 2019. godine, 10,4 odsto, rekao je Mali. Ministar je najavio početak izgradnje prve linije metroa u Beogradu do kraja godine i pomenuo da je Skupština Srbije usvojila Zakon o metrou i gradskoj železnici, čime su se stvorili svi pravni preduslovi da se krene sa realizacijom ovog projekta.