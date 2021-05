LEPE VESTI ZA SVE KOJI PLANIRAJU PUT U CRNU GORU: Od 15. juna i dnevni voz na relaciji Bar-Beograd! Evo koliko će koštati karta

Predstavnici Željezničkog prevoza Crne Gore i Srbija voza dogovorili su se da od polovine juna ove godine uspostave međunarodni dnevni voz na relaciji Beograd-Bar.

Dnevni voz će početi da saobraća 14. juna iz Topčidera, a 15. juna iz Bara, saopštila je portparolka Željezničkog prevoza Crne Gore Ana Božović.

- Trenutno, na relaciji Bar-Topčider-Bar saobraća noćni voz sa polaskom iz Bara u 19 časova, odnosno iz Topčidera u 21:10 časova - izjavila je ona i podsetila da su, pored vagona za sedenje, putnicima tog voza na raspolaganju i kušet kola i kola za prevoz automobila.

Božović je navela da su cene voznih karata ostale nepromenje te da se mogu kupiti u pretprodaji mesec dana unapred, prenosi CdM.

- Cena vozne karte na relaciji Bar - Beograd iznosi 21 evro plus tri evra rezervacija sedišta, na relaciji Podgorica - Beograd 19,20 evra plus tri evra rezervacija sedišta, a Bijelo Polje - Beograd 14,60 evra plus tri evra rezervacija sedišta - istakla je ona.

Dodala je da je u sklopu priprema za letnju turističku sezonu nedavno pokrenuta međunarodna akcija "Kupi kartu ostvari popust", koju crnogorski železnički prevoz realizuje u saradnji sa Turističkim organizacijama Bara i Kolašina i preduzećem Srbija voz.

Uz kupljenu međunarodnu voznu kartu na relaciji Beograd - Bar - Beograd, koja važi za sve kupljene vozne karte za navedeni voz iz bilo koje stanice, putnici u roku od 10 dana od dolaska u Crnu Goru mogu ostvariti, popuste u brojnim turističko-ugostiteljskim objektima na teritoriji Opština Bar i Kolašin, objasnila je Božović.