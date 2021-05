TITU ĆU NA GROB DOLAZITI DOK MOGU, MAKAR NA KOLENIMA PUZAO! Momčilo je imao 13 operacija i kliničku smrt, a BROZA ZOVE SVOJIM OCEM!

Josip Broz Tito doživotni predsednik SFRJ preminuo je na jučerašnji dan, pre 41. godinu u Ljubljani.

- Drug Tito meni je bio kao otac. Njegovu smrt sam teško doživeo. Na grob ću mu dolaziti dok budem mogao, makar na kolenima puzao.

Ovako za medije govori Momčilo Ilić (81) iz Požege, koji je imao 13 operacija, dva moždana udara i jednu kliničku smrt. Ni loše zdravstveno stanje ovog čoveka nije sprečilo da juče u sedam ujutru na 41. godišnjici smrti Josipa Broza Tita među prvima bude u Kući cveća.

- Svake godine 25. maja sam ovde, osim ako nisam na operaciji ili bolnici. Kad nisam tu, srce me boli. On je meni bio drugi otac - priča za Kurir Ilić kroz suze. I nije jedini. Sa vencem od crvenog cveća sreli smo i Milicu Popović (70) koja je ovde svake godine.

- Kad je Tito bio živ sve je bilo drugačije. Nije bilo lopova, kriminala. Svi smo bili složni - rekla je ona.

I Vladimir Vignjević (47) tu je svake godine iz poštovanja prema Titu.

- Bio sam Titov pionir, a kad je umro bio sam dete, otac me je vodio na sahranu. Kolekcionar sam, imam mnogo njegovih slika, knjiga o njemu, ordenja, ambalaža. Tada se živelo mnogo dobro. Niko te nije pitao ko si i šta si, putovao si gde si hteo - rekao je on.

Josip Joška Broz (73), sin Titovog najstarijeg sina Žarka Broza rekao je za Kurir da mu je prepuno srce što su stotine ljudi juče došle u kuću cveća.

- Mnogo mi znači što vidim danas ovoliko ljudi ovde jer su ovo sve poštovaoci tog vremena, tog čoveka, i svega onoga što smo imali. Samo pola da nam se vrati i živećemo u blagostanju. Red dug 500 metara vam sve govori - ljudi se guraju da uđu.

- On je umeo da ujedini narod bez obzira na naciju, boju kože i poreklo, i to je ono što želim budućim pokolenjima. Da je on danas živ, mi bi bili najbolja zemlja na svetu - rekao je Joška.