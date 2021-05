ZBOG PROMENA U LIČNOJ KARTI MENJAĆEMO I PASOŠE I SAOBRAĆAJNE DOZVOLE: Evo šta će biti DRUGAČIJE na ovom dokumentu

Najavljene izmene Zakona o ličnoj karti unele su konfuziju među ljude, posebno one koji su prijavljeni na jednoj adresi, a žive na drugoj.

Strah im je posebno unela novina o uvođenju nove stavke - adrese prijavljenog prebivališta na obrazac lične karte, što znači da će ova adresa biti vidljiva i na "plastici" isprave sa čipom, što do sada nije bio slučaj.

Posledica ove zakonske odluke, koju će poslanici uskoro usvojiti, jeste da, kako su naveli iz MUP, građani neće smeti da koriste ličnu kartu ako se promene njihovi lični podaci, uključujući i adresu. Oni koji su do sada živeli na fiktivnoj adresi tako će biti primorani da prijave pravu adresu prebivališta kako bi izbegli probleme, za šta će morati da plate taksu od 340 dinara.

Promena adrese, međutim, povlači za sobom i obavezu promene pasoša i saobraćajne dozvole, na kojima je ista takođe navedena, a izrada oba ova dokumenta građane će koštati dodatnih 4.260 dinara. Muškarci će imati i dodatnu obavezu, a to je da promene adresu u vojnom odseku.

Objašnjavajući šta će sve za građane podrazumevati najavljene izmena Zakona o ličnoj karti, advokat Nebojša Perović istakao je da će prijavljeni podatak o prebivalištu koji se do sada nalazio na čipu lične karte sada će biti vidljiv i na kartici, te će tako i biti vidljiv bez korišćenja čipa.

- Što se tiče unosa sertifikata za elektronski potpis u isprave sa čipom, ranije je zakon predviđao da će to biti na zahtev imaoca lične karte, a sada će lična karta biti kvalifikativno sredstvo elektronskog potpisa. To znači da će za pet godina svi građani putem digitalizacije komunicirati s državnom upravom. Ova izmena svakako ima svojih prednosti, ali i mana što se tiče zaštite podataka, i to može biti mač sa dve oštrice - smatra Perović.

Kada je reč o zakonskoj novini u pogledu zabrane korišćenja lične karte kao isprave za prelaz granice koja se može preći bez pasoša, Perović navodi da se to mahom odnosi na osobe protiv kojih se vodi krivični postupak.

- Oni mogu imati mere zabrane prelaska granice uz ličnu kartu, što se odnosi na granicu s Bosnom i Crnom Gorom. MUP donosi rešenje na svakih šest meseci, a po ovim novim predloženim izmenama to rešenje više neće važiti šest meseci, već sve do okončanja procesa - zaključio je Perović.