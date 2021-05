Dr Kuljić Kapuljica: 4 vrste mutacije korone mogu da zabrinu, postoje i one sa velikim posledicama

Ovi sojevi do sada nisu zabeleženi kod nas

Virusološkinja doktorka Nada Kuljić Kapulica ističe da su mutacije u prirodi svakog virusa, te da ne treba mnogo da nas brinu. Ona napominje da je tačno da porast broja vakcinisanih rezultira padom broja zaraženih i tazo apeluje da one koji još razmišljaju da se što pre vakcinišu.

Iako se, prema velikoj studiji rađenoj u SAD, pokazalo da se samo 0,01 odsto ljudi zarazilo nakon primljene obe doze vakcine, potrebano je da prođe još vremena kako bi se videlo kolika je efikasnost vakcina na duži rok, smatra doktorka.

- Ja sam uvek optimista. To što virus pravi mutacije to je deo njegove evolucije, da izbegne naš imunitet, to je vojnički rečeno manevarski potez. Menjaju se delovi virusa kojima se on pripaja za naše ćelije i to se dešava kod svih virusa - rekla je doktorka Kuljić Kapulica.

Ona kaže da je apsolutno tačno da porast broja vakcinisanih uzrokuje pad broja zaraženih.

- Apsolutno je tačno i vakcinacija treba što promptnije da se odvija kako bi kriva i dalje padala - ističe Kuljić Kapulica.

Dodaje oni koji se još nisu vakcinisali najčešće imaju nedoumice da li je svaka vakcina dobra i da li će posle vakcinacije biti potpuno zaštićeni od virusa.

- Ja im kažem da nijedna vakcina ne štiti 100 odsto, ali da se najčešće ljudi koji se razbole posle vakcinacije zaraze pre nego što se u organizmu formira dovoljan nivo antitela - objašnjava virusološkinja.

Kada su u pitanju mutacija, doktorka Kuljić Kapulice ističe da smo, za sada, zaštićeni i od njih.

- Trenutno sve vakcine rade. Postoje četiri vrste mutacije koje trenutno mogu da nas zabrinu i to su britanska, južnoafrička, brazilska i indijska, jer se brže prenose, klinička slika može da bude teža. Postoje i mutacije sa tzv. velikim konsenkvencama, ali one do sada nisu zabeležene i ne očekujem da budu - objašnjava doktorka Kuljić Kapulica.

Jedno od pitanja koje građane često zanima je i da li vakcinisani mogu da budu u opasnosti zbog onih koji još razmišljaju i možemo li da se vratimo na početak pandemije.

- Nastanak imunosti zavisi od više faktora, još se ne zna koliko traje prirodna, a koliko imunost stečena vakcinacijom. Još je rano reći, jer je prošlo tek godinu dana od pojave virusa na našim prostorima, odnosno godinu i po dana u Kini. Kod sličnih virusa imunitet traje od godine do pet, ali treba sačekati da bi moglo da se kaže sa sigurnošću - smatra Kuljić Kapulica.

Ne postoji konsenzus koliki nivo imunosti je dovoljan da bi se dokazalo da je vakcina efikasna. Podatke o efikasnosti vakcina saopštavaju, pre svega, proizvođači vakcina.

- Potrebno je pratiti više parametara, od kliničara, virusologa do imunologa. Recimo, postoje 342 testa za dokazivanja antitela, a samo 42 su odobrena. Treba da se vakcinišemo, ali ne i da tražimo antitela posle vakcinacije. To treba da rade institucije specijalizovane za to. Ovako je to trošenje resursa i para, jer mi ne možemo te podatke pravilno da tumačimo, ja to ne umem da vam kažem - istakla je doktorka Nada Kuljić Kapulica.

Autor: