VLADA SRBIJE DONELA NOVU ODLUKU O ODMORIMA: Ako ispunjavate ove uslove stari godišnji možete da iskoristite i u 2022.

Ova preporuka ne odnosi na sve zaposlene već samo na one koji ispunjavaju navedene uslove.

Svi zaposleni koji zbog objektivnih problema izazvanih pandemijom korona virusom nisu mogli da iskoriste deo godišnjeg odmora iz 2019. to će moći da urade do 30. juna. Ovo pravo im proističe iz Zaključka vlade kojim je definisano da pored njih, tu mogućnost, iz istih razloga mogu da koriste i oni koji svoj odmor i iz 2020. godine nisu mogli da iskoriste u zakonskom roku. Oni će to moći da urade najkasnije do 30. juna 2022. godine.

Drugim rečima rok se produžava za godinu dana i to za zaposlene koji zbog prirode posla, u vanrednim okolnostima usled epidemije, zbog privremene sprečenosti za rad ili zbog određivanja izolacije nisu iskoristili odmor za 2020. ili deo odmora iz 2019. godine.

To praktično znači da se ova preporuka ne odnosi na sve zaposlene već samo na one koji ispunjavaju navedene uslove. Tako bar stoji u zaključku Vlade iz februara ove godine, kojim je van snage stavlja Uredba iz decembra 2020. godine kojom je bilo predviđeno da se ova mogućnost daje samo zaposlenima u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.

Razlog za izmenu usledio je u februaru ove godine nakon što su uočeni problemi u organizaciji posla zbog korone i u drugim oblastima rada, zbog čega je svim poslodavcima preporučeno da procene ko ima pravo na produženje roka za korišćenje godišnjeg odmora, nedavno su objasnili iz Ministarstva rada.

"Ovaj zaključak odnosi na sve poslodavce na teritoriji Srbije, pa je istim stavljen van snage onaj Vlade Srbije od 15. decembra 2020. godine, koji se odnosio samo na produženje korišćenja godišnjeg odmora za određene kategorije zaposlenih u ustanovama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i Ministarstvu zdravlja", naveli su u Ministarstvu rada i dodali:

Drugim rečima deo godišnjeg odmora iz 2019. treba da iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. a pre korišćenja odmora za 2020 dok onaj za 2020. godinu započnu i iskoriste u 2021. godini, najkasnije zaključno sa 30. junom 2022. godine.

Vlada se na ovakav korak odlučila da ne bi veliki broj zaposlenih bio kažnjen što zbog objektivnih okolnosti izazvanih pandemijom nisu mogli da iskoriste svoje godišnje odmore. Procenjeno je da bi bez ove preporuke značajnom broju zaposlenih ovo pravo bilo uskraćeno.

Inače, Zakonom o radu je predviđeno da zaposleni godišnji odmor mogu koristi u tekućoj godini za tu kalendarsku godinu a data je mogućnost da i da pravo na neiskorišćeni ostvari do 30. juna naredne godine.

Takođe, zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti na bilo koji način ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa Zakonom oradu.

Ako zaposleni smatra da su njegova prava iz radnog odnosa povređena, može se obratiti nadležnoj inspekciji. To se odnosi i na slučaj ukoliko sa poslodavcem ne uspe da se dogovori oko produžetka roka na korišćenje godišnjeg odmora.