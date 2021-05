'VAKCINACIJA DALA REZULTATE!' DOKTOR BEKIĆ: Opada broj zaraženih korona virusom u Srbiji - SADA JE RED NA MLADE DA DAJU SVOJ DOPRINOS! (VIDEO)

Vraća nam se život na ulice, preduzeća, škole. Mnogo lakše i rasterećenije živimo, rekao je za NOVO JUTRO direktor Doma zdravlja Savski venac i koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu dr Zoran Bekić.

Dr Bekić je rekao da to što je oko 50 posto vakcinisanih u Beogradu znači da broj osoba zaraženih koronom opada.

“Vraća nam se život na ulice, preduzeća, škole. Mnogo lakše i rasterećenije živimo. Do juče je u Srbiji imunizovano već 42 posto građana, a sa drugom 33, 5. U Beogradu koji je najviše odmakao približavamo se broju od 50 posto”, rekao je dr Bekić.

Kako kaže, u uzrastnoj dobi u sedmoj deceniji broj imunizovanih u Beogradu je 79 posto, dodaje da je na opštnini Savski venac u uzrastu 74+ vakcinisano 88,5 građana.

“Moramo da kažemo da smo postavili cilj 3 miliona imunizovanih do kraja juna i nadamo se da ćemo to i ostvariti. To je naš cilj. Mi ćemo taj deo postići”, rekao je dr Bekić i dodao da je sada na redu omladina, da i ona treba da se pokaže kao što su to uradili i najstariji.

Ističe da se sada ide među ljude i omladinu na mesta velikih okupljanja.

“Prosečna starost imunizovanih u Srbiji je više od 58 godina. A u TC Ušće je ona oko 40 godina. Država Srbija će učini sve da nam ukaže zašto treba to da se uradi, a znamo da nas mladost nikada nije izdala”, rekao je dr Bekić.

Specijalista higijene i šef katedre za higijenu i medicinsku ekologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, prof. doktor Goran Belojević, rekao je da već 10 godina radi na diferencijaciji prirodnih i namerno izazvanih epidemija.

“Dokazano je da je epidemija korona virusom zapravo veštačka epidemija, kao i da za to postoje ozbiljni dokazi”, rekao je dr Belojević.

Kako kaže, ovaj virus je ne tipičan, dodaje da se ponaša totalno drugačije od svih do sada poznatih virusnih epidemija.