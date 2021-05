RHMZ IZDAO UPOZORENJE: U naredna dva sata oluja, pljuskovi i drastično zahlađenje, UPALJEN METEO ALARM ZA CELU SRBIJU

Više sunca od četvrtka.

RHMZ upozorava da se u naredna dva sata na severu i zapadu Srbije očekuju kiša i lokalni pljuskovi.

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, sveže, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom koji će ponegde biti praćen grmljavinom, na visokim planinama kratkotrajno slab sneg.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 12 C, najviša dnevna od 15 do 20 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno, sveže, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom, uz mogućnost grmljavine.

Zbog mogućih pljuskova i grmljavine u celoj zemlji na snazi je žuti meteoalarm, koji označava vreme koje nije neuobičajeno, ali može biti opasno, saopštio je jutros Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 10 C, najviša dnevna oko 17 C.

Izgledi vremena za sedam dana, do 7. juna:

U utorak umereno i potpuno oblačno, sveže, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sredu promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska.

Zatim će preovlađivati sunčano i toplije, sa temperaturama oko proseka za ovo doba godine. Krajem perioda naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.