STANOVI NA MORU JEFTINIJI NEGO U BEOGRADU! Kvadrat 1.300 evra, cene nekretnina PADAJU, ali jedna stvar vas može ODVRATITI od kupovine

Između Srbije i Hrvatske vodi se trka kada je u pitanju cena kvadrata. Dok su pojedine lokacije skuplje nego kod nas, na primorju cena stanova pada, kažu upućeni.

Posle velikog skoka cene nekretnina u Srbiji, prosečna cena kvadrata iznosi oko 1.400 evra. Istovremeno, u Hrvatskoj je takođe došlo do velikog rasta cena nekretnina i cena stanova sada iznosi u proseku 1.670 evra.

Iako je Zagreb pretekao Beograd kada su cene nekretnina u pitanju, agenti za nekretnine i kupci stanova kažu da cene u Hrvatskoj mnogo variraju u zavisnosti od lokacije. Sve zavisi da li se stan kupuje u Zagrebu, na primorju ili drugim delovima Hrvatske, gde je čak došlo i do velikog pojeftinjenja, kažu agenti za nekretnine.

OD DVE DO PET HILJADA EVRA

U roku od samo godinu dana, cene stanova u Hrvatskoj poskupele su za 15 odsto, kažu agenti za nekretnine koji se bave prodajom stanova u susedstvu.

- U Zagrebu je prodaja stanova u starogradnji trenutno opala, ali se zato novogradnja kupuje 'kao luda'. Cene kvadrata u novogradnji kreću se od dve do više od pet hiljada evra. Prosečna cena u centru hrvatske prestonce iznosi oko 1.850 evra, dok se stan u ostalim delovima grada može kupiti za oko 1.500 evra - kaže agent MIloš MIladinović.

U ZAGREBU SE GRADI, ALI NEMA DOVOLJNO STANOVA

Najviše novih stanova gradi se upavo u Zagrebu, ali i u Zadarskoj županiji. Sada je krenuo i novi talas potražnje, sa novim subvencionisanim kreditima za mlade, kažu agenti.

- Umesto stanova u starijim zgradama koji su se ranije kupovali, sada traži se kvalitetna novogradnja, koje na tržištu još uvek nema dovoljno. Zbog toga cene nekretnina, uprkos svemu, i dalje rastu, posebno u Zagrebu. Kada se izgradi dovoljno stanova u odnosu na potražnju, očekujemo da tržište stane - kaže Milan Miladinović.

NA MORU CENA PADA?!

S druge strane, u ostatku Hrvatske, koji uključuje i Jadransko primorje, cene su pale za godinu dana za oko četiri odsto odsto. Zbog toga, sada iznose 1.500 evra po kvadratu.

- Prodaja stanova na promorju je smanjena, jer nema toliko stranih kupaca koliko ih je bilo ranije. Hrvatski kupci su oprezni i ne odlučuju se olako za kupovinu kao što je ranije pre slučaj. To je dovelo do pada cena stanova na primorju i ja sam se zbog toga odlučuio na kupovinu. Tako sam kupio stan u Makarskoj po ceni od 1.300 evra po kvadratu i mislim da mi se to isplati, s obzirom da sam često tamo i da svako leto provodim u Hrvatskoj - kaže za MONDO Aleksandar Klisurić, kupac.

DUBROVNIK SKUP, LIKA JEFTINA

Prema njegovim rečima, proveravajući cene po drugim gradovima u Hrvatskoj, video je da su cene na nekim mestima skočile, a na drugim pojeftinile.

- Recimo, u Dubrovniku su cene i dalje visoke, kao i u Lici. Čini se da je tamo sve rasprodato i da cena kvadrata samo raste, jer nema dovoljno slobodnih kuća, stanova, čak ni zemljišta za izgradnju. S druge strane, u Slavoniji se kuće i stanovi prodaju isto kao i po selima u Srbiji, već od 10.000 evra. Isto tako, u delovima oko Osijeka gotovo da nema novogradnje koja je kvalitetna - kaže Klisurić.

ŠTA NAM JE ZAJEDNIČKO?

U Hrvatskoj, isto kao u Srbiji, najviše se traže stanovi veličine od 50 do 60 metara kvadratnih. Prosečna cena izdavanja stanova u Zagrebu je oko 560 evra, dok je u Beogradu to 300 evra.

- Mnogo se gradi i ima mnogo novogradnje, ali stanova je i dalje malo. Retko kada se traže stanovi veći od 80 kvadrata. Kamate na kredite su niske, oko dva do tri odsto, pa jedan deo građana smatra da je bolje imati nekretninu, nego ušteđevinu u novcu - kažu agenti za nekretnine.

Podaci pokazuju da je u drugoj polovini prošle godine u Hrvatskoj prodato 1.770 novih stanova, od čega više od polovine u Zagrebu.

- Ono što je važno znati, iako su nam cene kvadrata donekle slične, jeste da je život u Hrvatskoj dosta skuplji kada je većina stavki u pitanju. To znači da je potrošačka korpa skuplja za 15 odsto, prevoz čak 35 odsto, kozmetika oko 20 odsto, kafići i restorani bar 10, 15 odsto. Zati, gotovo sve, od uređenja stana i kuće do usluga ulepšavanja, skuplje je oko 20 odsto - kaže Aleksandar Klisurić.