Zastrašujuće fotografije unakaženih žena u Srbiji kruže društvenim mrežama. Sve one su posle takozvanih brazilskih estetskih zahvata dobile strašne kraste, opekotine i ožiljke koji ne prolaze.

Kako su preneli mediji, danas je na granici sa Hrvatskom uhapšena nadrilekarka Olgica Markanović. Ona je uhapšena dok je pokušavala da pređe granicu, a trenutno je sprovode u tužilaštvo na saslušanje.

Grupa žena i muškaraca tvrdi da su unakaženi tretmanom u salonu lepote, zbog čega su u martu podneli tužbu protiv vlasnice Olgice Markanović, koja posluje u Banjaluci i Beogradu. Kako bi dokazali kakve posledice nose nakon tretmana plazma penom, osnovali su stranice na društvenim mrežama na koje su okačili svoje jezive fotografije nakon tretmana, na kojima se jasno vide teške opekotine, rane, i kraste, koje mesecima ne mogu da izleče.

Potresne fotografije na Instagram stranici "Ožiljci od brazilska ofišl" zgrozile su javnost, a neke od žrtava bile su spremne da podele sa svima kroz šta su prošle nakon tretmana u pomenutom salonu. Da je problem masovan, govori i podatak da se pomenutoj stranici iz dana u dan pridružuje sve više žrtava.

Jedna od njih je Željana Milanović, koja kaže da se na tretman odlučila nakon što je na Instagram profilu ovog salona "Brazilska ofišl" videla neke sjajne rezultate, za koje se na kraju ispostavilo da su delo fotošopa.

- Ona radi neke tretmane koje rade ljudi koji imaju diplome medicine ili stomatologije. Konkretno, mene je zanimalo zatezanje očiju kolagenskim nitima, pa sam dogovorila termin. Olgica Markanović i njena asistentkinja su me dočekale i ponudile mi odmah "plazma pen". Dosta poznatih estetskih hirurga radi tu metodu - to je zapravo mikrospaljivanje laserom za regeneraciju kože. Kaže da ću imati sedam do deset dana krastice, da mažem kremu i to će da prođe. To nije bilo mikrospaljivanje, ona je meni kopala lice! Kada sam ustala i videla kraste na svom licu, zgrozila sam se. Utešila me je rečima: "Ma to prolazi brzo, ne brini." Isto sam ja to rekla suprugu, koji se šokirao kada me je video. Međutim, onda je krenuo ogroman otok lica, kraste su počele da pucaju, limfa je curila, bilo je strašno bolno. Spavala sam ukočena samo da to ne dotaknem, javljala sam joj se redovno i slikala da bih imala dokaze da nisam sama nešto pokvarila tokom oporavka. Kraste su trajale mesec i po dana, opekotine su žarile, oba kapka su me bolela. Krila sam se u kući i od sebe i od ljudi - uzrujano priča Željana.

Kaže, još ima dva ožiljka koja ne može ni šminka da prekrije.

- Mesecima smo komunicirale, a sve što mi je rekla bilo je "maži kremu". Na kraju sam otišla u salon. Tražila sam joj novac nazad da bih mogla da platim tretmane da to sredim, ali ona je bila jako neprijatna. Rekla mi je da ne može da se vrati novac. U tom trenutku sam mislila - na njenom Instagramu je toliko žena dobro prošlo, mora da sam ja nešto pogrešila! Shvatila sam da je naružila masu ljudi tek kada su počele da mi se javljaju devojke na Instagramu sa istim iskustvima - rekla je ona.

Željana se spojila sa još tri devojke koje su imale užasno iskustvo. Kaže i da gospođa i nije lekar, odnosno da je čula da diploma navodno i ne postoji. Ni salon navodno nije prijavljen u APR-u.

- Javljaju nam se i devojke i muškarci sa unakaženim licem. Gubili su posao i partnera zbog toga što se desilo, mentalno zdravlje im trpi. Nemaju više samopouzdanja, već samo depresiju i anksioznost. A ona edukuje i to naplaćuje po više hiljada evra. Platiš joj i dobiješ neki sertifikat da žariš i pališ žene. Javila nam se njena "učenica", kaže da joj ugrožavamo posao. Pa ako radiš ono što ona radi, imaj obraza i zatvori salon, izvini se ženama... - jasna je Željana.

Prema rečima druge devojke, takođe žrtve Olgice Markanović, kada su otvorile Instagram stranicu "Ožiljci od brazilska ofišl", nisu ni sanjale da ima toliko oštećenih ljudi.

- U septembru, mesec dana nakon intervencije, ožiljci su mi bili sve veći. Čula sam se sa Olgicom i otišla na popravku. Kada je i ta druga krasta spala nakon 10 dana, moj nos je izgledao još gore, sa još većim ožiljkom! Tog trenutka otišla sam na sastanak sa advokatom i sudskim veštacima. Pratila sam profile raznih lekara ne bi li mi neko pomogao, a onda sam na profilu jednog plastičnog hirurga videla devojku sa istim problemima. Stupile smo u kontakt, a zatim je ona u jednoj klinici upoznala i treću devojku. Otvorile smo Instagram stranicu, broj žrtava koje nam se javljaju je iz časa u čas sve veći. Javile su nam se čak i žene koje su na tretman išle još pre godinu i po dana, a i dan-danas pate i muče se. Olgica je pretila i zastrašivala ljude koji su pokušali da stupe u kontakt sa njom. Mnogo je ljudi ubedila da je sve njihova krivica i da se nisu adekvatno negovali, što je potpuno netačno jer mi je sudski veštak rekao da koža ne sme da se tretira na taj način i da se pali do te dubine - priča ova devojka.