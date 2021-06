KORONAVIRUS I MENTALNO ZDRAVLJE - Stručnjaci otkrivaju zabrinjavajuću statistiku: Pandemija može da dovede do traume! (VIDEO)

Istraživanje je pokazalo da je u Srbiji oko 40 posto populacije depresivno, oko 42 posto anksiozno, dok stres doživljava oko 65 posto populacije, rekla je za NOVO JUTRO TV PINK prof. dr Zorica Terzić, vanredna profesorka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Terzić je rekla da se ispituje učestalost mentalnih poremećaja, koliko su teški simptomi, onih koji su preležali koronavirus.

„Ispitujemo kakvo je naše duševno zdravlje posle pandemije“, rekla je dr Terzić.

Ona je rekla da je sve što je do sada poznato, zna se na osnovu stranih istraživanja.

Dodaje da je kao rezultat dokazano da je došlo do porasta 2 do 3 puta više depresivnih ljudi, 3 puta više anksizonih i do 3 puta više povećanja suicidalnog rizika.

„Kod nas su urađena dva istraživanja, na osnovu jednog pokazano je da je oko 40 posto populacije depresivno, a oko 42 posto anksiozno, dok stres doživljava oko 65 posto populacije“, rekla je dr Terzić.

Kako kaže, postoje brojni faktori koji utiču na našu reakciju.

„Pandemija može da dovede do traume, ishod može da bude veoma loš, ali takođe može i da donese i neke dobre stvari“, rekla je dr Terzić.

Prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, rekao je da je za srce takođe jako bitno da čovek ima optimističku viziju.

„Pacijenti treba da se trude da imaju dobar san, jer nakon njega imaju više snage i optimizma“, rekao je dr Ristić.

Kako kaže, ovaj virus napada mnoge organe, takođe, dodaje i srce i pluća.

„Virusi napadaju respiratorni sistem, pa zatim i srčani mišić, u toj kombinaciji je bilo dosta loših ishoda“, rekao je dr Ristić.

Kaže da se nada da je to pri kraju i da je virus u opadanju.

Autor: