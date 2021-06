Letovanje u Grčkoj sami sebi možete pretovriti u noćnu moru, ukoliko nepropisno parkirate automobil, s obzirom na to da policajci u ovoj zemlji - SKIDAJU TABLICE, ukoliko napravite ovaj prekršaj.

Sama kazna za nepropisno parkiranje u Grčkoj iznosi od 40 do 80 evra, a više ne postoji mogućnost plaćanja umanjene kazne ukoliko se ona plati na licu mesta.

Takođe, grčka policija može oduzeti saobraćajnu ili vozačku dozvolu i registarske tablice na period od 60 dana.

Najgore vreme da vam se tako nešto dogodi jesu dani vikenda, jer ćete morati da sačekate do ponedeljka da to rešite, kada policijske stanice rade. To naročito može da bude problem ako ste baš za vikend planirali povratak kući. U tom slučaju, moraćete da, osim za kaznu, platite i dodatna noćanja dok stvar ne rešite.

Prema iskustvima od prošle godine, jedan od turista kome su tablice skinute naveo je da pored toga što je morao da čeka prvi radni dan, nije mogao da ih dobije nazad bez agencijskog vaučera iz kog se vidi kada mu se završava letovanje.

Tablice se ne vraćaju po uplati kazne za nepropisno parkiranje, jer vozač dobija i zabranu upravljanja vozilom na određeno vreme. Stranim državljanima zabrana upravljanja vozilom trebalo bi da prestane onog dana kad napuštaju teritoriju Grčke i tada im se vraćaju tablice.

KOJE KAZNE JOŠ PRETE?

Kazne su od zavisnosti od težine prekišaja podeljene u tri kategorije - do 100, 300 i 600 evra.

- nedozvoljeno parkiranje – od 40 do 80 evra

- prekoračenje brzine – od 40 do 750 evra

- nevezivanje pojaseva – 350 evra

- nepoštovanje pešaka – 200 evra

Deca i auto-sedište

U Grčkoj je zabranjeno da se deca starija od 3 godine i niža od 1.50 metara voze na prednjem sedištu vozila. Deca do 3 godine moraju da koriste dečija sedišta odgovarajuća njihovojh težini u svim automobilima, kombijima, osim ukoliko se voze na zadnjem sedištu taksija. Dečija sedišta treba da odgovaraju ECE standardu 44/03 ili novijim.

Deca visine 1.35 metara i viša mogu da koriste regularne sigurnosne pojaseve. Vožnja dece na prednjem sedištu u specijalnim dečijim sedištima okrenutim suprotno pravcu kretanja vozila dozvoljena je samo kada je deaktiviran vazdušni jastuk.

Ne vozite u papučama

Ako to uradite u Grčkoj, prema zakonskim propisima, spremite se da platite kaznu od 50 evra, ali gore od toga je što policija i zbog ovog prekršaja može da vam oduzme vozačku dozvolu na mesec dana.