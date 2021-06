Vlastimir Šone Nešić jedan je od najpoznatijih fotografa na svetu. Kroz njegov objektiv ovekovečen su brojne istorijske ličnosti, raspad Sovjetskog saveza, ratovi u Avganistanu, Čečeniji i Bosni. Lepe žene i ljudi sa margine.

Nešić, čije su fotografije bile u poznatim svetskim magazinima, je gostujući na Pinku rekao da se i sam sebi ponekad čudi gde je sve stigao tokom života.

- Kada sam došao do Moskve već sam bio neko i nešto. Mladića i Karadžića gledam kao dva srpska Isusa - naveo je on govoreći o tome koga je sve slikao tokom života.

Govoreći o fotografisanju u ratnim uslovima, Nešić ocenio da je najopasnije bilo u Avganistanu, jer je bilo mnogo avionski nesreća.

Kako je dodao, u Bosni je bilo nezgodno jer je morao da naprvi fotografije i da tokom noći putuje kako bi otišao do Budimpešte da bi mogao da pošalje fotografije za Pariz.

Nešić je rekao i da je tačna priča da je Boris Jeljcin stalno pio.

- Upoznao sam mu brata i majku dok je bila živa. Bila je to dobra familija, ali nije mogao sve to izgleda da izdrži i kasnije je to tako krenulo...- ispričao je Nešić.