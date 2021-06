OVO ĆE VAS OBRADOVATI! ČUVENA DR NADEŽDA BASARA SAVETUJE: Čaša vina za ručak ili večeru ne može da šteti zdravlju!

Čuvena prof. dr Nadežda Basara, henatoonkolog, stručnjak svetskog glasa, žena koja hiljade ljudi transplantacijom matičnih ćelija koštane srži vratila iz mrtvih, izlečila ili im produžila život, navodi za Kurir šta podrazumeva zdrav život i zdrave životne navike.

- Na to da li će neko dobiti rak utiče genetika, ali i sam način života. Naravno, ne treba pušiti jer to može da dovede do raka pluća. Treba jesti mediteransku hranu i izbegavati crveno meso jer ono izaziva kolorektalni karcinom. A trebalo bi znati i da mala časa vina uz ručak ili večeru ne šteti - ističe za Kurir profesorka Basara.

Doktorka Basara je direktorka interne medicine u bolnici "Sankt Franciskus" u Flenzburgu u Nemačkoj, a s nama je podelila zanimljivo iskustvo iz dvogodišnjeg boravka u Francuskoj.

- Živela sam i radila u Parizu 1990. i 1991. Francuzi imaju tzv. sal de gard (salle de garde), gde lekari ručaju, uz posebna pravila ponašanja, i čak i za vreme ručka popiju čašu vina. To je u Nemačkoj nezamislivo - objašnjava prof. Basara, koja je nedavno dobila i Orden Svetog Save drugog reda od patrijarha Porfirija za sve što čini da pomogne u lečenju naših ljudi.

