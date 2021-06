Kompanija Coca-Cola HBC Srbija, osmi put za redom, objavila je Izveštaj o održivom poslovanju, koji prvi put obuhvata i rezultate kompanije Bambi. Na pregledan i transparentan način, javnost je upoznata sa napretkom u oblasti održivosti postignutim tokom izazovne 2020. godine. Posvećenost principima odgovornog i održivog poslovanja ostala je konstantna, uprkos izazovnoj godini za nama.

“Zahvaljujući fenomenalnom timu, uspeli smo da za vrlo kratko vreme, u uslovima krize, transformišemo svoje poslovne procese tako da obezbedimo nesmetano funkcionisanje organizacije, ali i zaštitimo ljude. Nismo izneverili preko 1.600 zaposlenih, , ali ni 16.000 ljudi koliko čitav naš sistem podržava u povezanim delatnostima i sektorima privrede. Takođe, pokazali smo da smo pouzdan partner za 37.000 kupaca i više od 7.000.000 potrošača širom Srbije, kao i podrška lokalnoj zajednici u kojoj više od pola veka radimo i gradimo bolju budućnost. Uprkos činjenici da smo bili primorani da se munjevito menjamo istrajali smo u posvećenosti održivom i odgovornom poslovanju. Imajući u vidu da je kompanija Coca-Cola HBC ponovo proglašena za najodrživiju kompanija u katagoriji napitaka na svetskom nivou prema DJSI (Dau Džons indeksu održivosti) imamo obavezu da nastavimo sa marljivim radom, unapređujemo i širimo dobru praksu na nivou Grupe, ali i na lokalnom nivou”, istakao je Svetoslav Atanasov, generalni direktor Coca-Cola HBC Srbija.

Coca-Cola HBC Srbija objavljuje lokalni izveštaj o održivom poslovanju od 2013. godine. Ovo je prvi put da je izveštajem obuhvaćena i kompanija Bambi, koja je u julu 2019. godine postala deo Coca-Cola HBC porodice.

“Prvi put, deo smo jednog ovako značajnog Izveštaja i vrlo sam ponosan što je kompanija Bambi doprinela odličnim rezultatima. Iza nas je kompleksna godina koju smo savladali zahvaljujući neospornom kvalitetu našeg proizvodnog programa, stalnim inovacijama, ali i konstantnim unapređenjem odnosa sa partnerima i dobavljačima i spremnošću da odgovorimo na sve potrebe tržišta. Kao deo Coca-Cola HBC porodice, pripadamo izuzetnom timu od koga smo puno naucili,a posebno unapredili svoje operacije u oblasti održivog poslovanja. Prve rezultate tih zajedničkih napora možete pogledati upravo u izveštaju koji danas predstavljamo”, naveo je Dragan Stajković, generalni direktor kompanije Bambi.

Kao i svi prethodni, osmi po redu Izveštaj o održivom poslovanju usklađen je sa zahtevima najzastupljenije svetske metodologije u toj oblasti – Global Reporting Initiative (GRI) i ispunjava visoke zahteve Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koji se odnose na Izveštaj o napretku.

NAJVAŽNIJI REZULTATI IZVEŠTAJA O ODRŽIVOM POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

• U cilju kreiranja portfolija koji odgovara na sve zahteve za konzumaciju naših potrošača 24 sata dnevno 7 dana u nedelji, samo tokom prošle godine sproveli smo preko 20 inovacija na našim proizvodima i to od novih ukusa, različitih pakovanja pa sve do plasiranja inovativne ambalaže kakva je ambalaža Next sokova koja je 82% biljnog porekla.

• Potrošnja vode po litri proizvedenog pića, ali i ukupna potrošnja energije je u periodu od 2007. do 2020. godine smanjena za 53%.

• Od jula 2020. godine, obe punionice Coca-Cola HBC Srbija, kao i kompanija Bambi koriste električnu energiju iz 100% obnovljivih izvora.

• Zahvaljujući procesu olakšavanja ambalaže ostvarena je ušteda od 295t PET materijala.

• Kompanije su aktivno radile na osnažavanju mladih ljudi u procesu pronalaska posla, a kroz programe podrške tokom 2020. godine prošlo je preko 1200 mladih ljudi.

• U razvoj lokalne zajednice uloženo je preko 72.000.000 dinara i donirano preko 117 volonterskih sati.

• Kompanije su u izazovnoj godini podržale 170 projekata i ostvarile saradnju sa preko 100 organizacija širom Srbije.

• Ukupna podrška Coca-Cola Sistema lokalnoj zajednici tokom borbe protiv korona virusa iznosila je 600 000 eura.