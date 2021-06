SAVET ZA RODITELJE o početku imunizacije u mlađoj populaciji: Evo šta kažu naši lekari o vakcinaciji dece

ALIMS odobrio upotrebu Fajzerovog cepiva i za uzrast od 12 do 16 godina, a uskoro se to može očekivati i za kinesku vakcinu Sinofarm.

U Srbiji je odobrena vakcinacije dece starije od 12 godina. Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS odobrila je "Fajzerovu" vakcinu za upotrebu za taj uzrast, a uskoro se to može očekivati i za kinesko cepivo "Sinofarm“ (u toj zemlji juče je vakcina odobrena i za decu od tri godine pa naviše).

Pedijatri i epidemiolozi zdušno preporučuju roditeljima da vakcinišu decu i za to navode nekoliko razloga. Naravno, uz razumevanje da su majke i očevi oprezni i da će dobro razmisliti pre nego što se odluče za taj korak.

SVE PROVERENO

Georgis Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije, za medije poručuje da ne treba puno oklevati sa vakcinacijom dece.

- Iako u ovom trenutku vakcinacija dece od 12 do 15 godina još nije prioritet, što je i zvaničan stan SZO, s obzirom na to da i dalje postoje mladi između 16 i 30 godina koji nisu vakcinisani ili starije kategorije, ni oklevanje ne treba da bude unedogled. Prioritet će svakako imati imunološki kompromitovana deca, ugrožene grupe i hronični pedijatrijski bolesnici. Ipak, i tu se mora ići od slučaja do slučaja jer neki od njih neće smeti da prime vakcinu - objašnjava stručnjak.

Kad je reč o izboru vakcine, Konstantinidis ističe da je važno vakcinisati se, a manje je važno kojom vakcinom.

- Kineska inače ima najmanje nuspojava, ali za "Fajzerovu" znam da je istraživanje na uzorku od 2.500 dece pokazalo da nema nuspojava i da je efikasnost 100 odsto - kaže naš sagovornik.

Kako je još rekao, kod nas je najčešće bilo dece sa blagom kliničkom slikom, ali je bilo i slučajeva multisistemskog inflamatornog odgovora koji može da ima teške posledice. - Međutim, mnogo je važniji drugi razlog, a to je taj što deca, ukoliko ostane virus među njima, mogu da budu rezervoar za mutacije i da onda dobijemo neki od sojeva koji će biti mnogo opasniji - zaključuje Konstantinidis.

Zašto vakcinisati dete1. Kao reakcija na koronu, doduše, retko, kod dece se događa takozvani multisistemski inflamatorni odgovor koji može dovesti i do smrtnog ishoda. U Americi je bilo više od 300 ovakvih slučajeva, a radi se o preteranoj reakciji organizma na infekciju.

2. Decu koja imaju hronične bolesti koronavirus može ozbiljno da ugrozi i za njih je neophodno da prime vakcinu.

3. Deca mogu biti idealan rezervoar za dalje prenošenje virusa na starije. Njihovom vakcinacijom multiplikuje se kolektivni imunitet nacije.

4. Ukoliko bude zaražen veliki broj dece, iako ona neće imati težu kliničku sliku, stvara se plodno tlo da virus mutira u neki zarazniji soj otporniji na postojeće vakcine.5. Ne morate plaćati PCR testove za decu kad putujete.

SZO ZA VAKCINACIJUDirektor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša objašnjava da je stav SZO apsolutno u prilog vakcinisanja dece.

- Trenutno su prioritet neke druge grupacije, s obzirom na to da mnoge zemlje i dalje nemaju dovoljan broj vakcina. Što se tiče dece, najvažnije je da roditelji budu uvereni da će vakcinacija biti preporučena samo za vakcine koje su potvrđeno efikasne i bezbedne. Sada je to „Fajzer“, ali se rade kliničke studije i za druge. Ako su deca s nekim hroničnim oboljenjima, ona svakako imaju prioritet. Inače, naravno, mogu se vakcinisati i zdrava deca - pojašnjava Ivanuša.

Kina: Sinofarm za starije od tri godineKina odobrila „Sinofarmovu“ vakcinu za decu stariju od tri godine

Vakcina protiv kovida 19 kineske kompanije „Sinofarm“ dobila je odobrenje za upotrebu u Kini kod dece starije od tri godine. Pre šest dana druga kineska vakcina „Sinovak“ dobila je istu dozvolu.