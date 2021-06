Penzionerima do Nove godine JOŠ 100 EVRA - prosečna penzija od januara ide na 260 evra

Najstariji sugrađani će do Nove godine dobiti još 100 evra državne pomoći, jer im sleduje nekoliko jednokratnih uplata na konto državne pomoći, dok će penzije od januara sledeće godine biti veće za najmanje pet odsto, pa će tako prosečna penzija u Srbiji iznositi 260 evra.

Penzioneri koji su primili obe doze vakcine protiv kovida 19 prvi će 16. juna dobiti 3.000 dinara, zatim će im u septembru na račun leći dodatnih 50 evra podrške, a u novembru će automatski biti uplaćeno još 30 evra kao drugi drugi deo pomoći za sve punoletne građane, a čiji je prvi deo isplaćen u maju. Sve ukupno, do kraja ove godine dobiće oko 100 evra, a početkom sledeće sledi porast redovnih primanja.

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je nedavno da će ove godine minimalni rast BDP biti šest odsto i da će, ako se računa po švajcarskoj formuli, od prvog januara 2022. godine penzije rasti za pet odsto, pod uslovom da "nastavimo ovako da radimo".

- Trudićemo se da to bude i malo više. Od 2012. do 2021. godine penzije u našoj zemlji povećane su za 23 odsto, a u narednim godinama penzije će rasti za pet odsto na godišnjem nivou - kazala je Brnabićeva. Konačna odluka s preciznim procentom povećanja trebalo bi da bude donesena u poslednjem kvartalu godine. Oni koji imaju veću penziju vrednosno će dobiti više, ali ako uzmemo u obzir da najveći broj penzionera u Srbiji, oko 17 odsto njih od 1,7 miliona, ima primanja između 15.000 i 20.000 dinara, oni će dobiti uvećanje od 750 do 1.000 dinara. Prosečna penzija iznosi 29.400 dinara i bila bi uvećana na 30.870 dinara, odnosno za 1.470 dinara.

Ekonomski analitičar prof. dr Stevica Deđanski kaže za Kurir da, iako neki ljudi misle da pet odsto povećanja nekom ne znači mnogo, za naše najstarije to predstavlja važan dodatak kućnom budžetu.

- Ne zaboravimo da je u pitanju konstantno povećanje penzija tokom godina i kad se to kumulativno sabere, to uopšte nije malo. Ovo nije kraj i Vlada Srbije obraća posebnu pažnju na penzionere, koji su, u nekom trenutku, poneli najveći teret oporavka države. Jednokratna pomoć, koja kad se skupi ispadne preko 100 evra, dodatno će doprineti da penzioneri lakše prebrode sve što je sa sobom nosila pandemija koronavirusa. Važno je da naše bake i deke znaju da država misli na njih, kao što su i oni mislili na nju kad su je stvarali - rekao je Deđanski.

Rast penzija po "švajcarskom modelu" u Srbiji je stupio na snagu u januaru prošle godine, i to praktično znači njihovo usklađivanje sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade.

Sledovanja penzionerima

16. juna - po 3.000 dinara svakom vakcinisanom penzioneru septembar - 50 evra državne pomoći isključivo najstarijima novembar - 30 evra, drugi deo podrške svim punoletnim građanima 1. januar 2022 - povećanje penzija za najmanje 5 odsto