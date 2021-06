HOĆE LI BITI PROSLAVE MATURSKE VEČERI? Ministar Ružić o pitanjima koja zanimaju roditelje i decu - najavio LEPE VESTI povodom testova za MALU MATURU!

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da se nada da će na današnjoj sednici Kriznog štaba dobiti preporuku i odobrenje za održavanje maturskih proslava, kao i da će to obradovati i roditelje i decu koja se već spremaju za maturske večeri.

Najavio je da će testovi na prijemnom ispitu biti lakši, kao i da će biti mnogo više pitanja na zaokruživanje. Poručio je da će svaka zloupotreba biti procesurana i najstrože kažnjena.

Branko Ružić je, naveo da bi bilo dobro da u skladu sa poštovanjem mera važan dan u životima i malih i velikih maturanata protekne u nekim institucionalizovanim okvirima.

"Nadam se da će Krizni štab dati preporuku"Ministar Ružić je rekao da se nada da će Krizni štab dozvoliti održavanje maturskih večeri.

- Nadam se da ćemo danas na sednici Kriznog štaba dobiti tu preporuku i to odobrenje i da će to obradovati i roditelje i decu koja se već spremaju za te maturske večeri.

Naglasio je da je svakako zdravlje na prvom mestu, ali da je sveobuhvatna imunizacija doprinela da možemo da razgovaramo na tu temu i da je vreme da se ta odluka konačno donese.

Ukazao je da je bolje tako organizovati mature, nego što deca već prave proslave bez znanja nastavnika ili roditelja.

- Veoma je važno da na jedan odgovoran način tome pristupimo i da se to održi onako kako je i predviđeno - poručio je ministar.

"Lakši testovi na prijemnom, više pitanja na zaokruživanje"Kada je reč o polaganju prijemnog ispita krajem juna, Ružić je najavio da će testovi biti lakši, kao i da će biti refleksija onih obrazovnih sadržaja koji su prenošeni u procesu sticanja znanja u vanrednim okolnostima, kao i da će biti lakši nego u nekim regularnim uslovima.

- Sama struktura testova je takva da će biti mnogo više nego ranije onih pitanja na zaokruživanje i u tom smislu je lakše. Uvek je intencija da završni testovi budu lakši od probnih završnih testova koji su održani 9. i 10. aprila - dodao je Ružić.

Apelovao je na roditelje da se ne podiže tenzija na decu, kao i da relaksirano pristupe testu.

- Bilo je sasvim dovoljno vremena, mislim da nema razloga niti za tremu niti za nervozu - naglasio je Ružić.

Na pitanje kako se testovi čuvaju, ministar kaže da je stepen bezbednosti na najvišem mogućem nivou.

- Mi smo digitalizovali u velikoj meri još više taj proces, decentralizovali smo skeniranje i pregledanje samih testova na sedam punktova u centralnoj Sriji i jedan punkt na teritoriji KiM - objasnio je Ružić.

Ukazao je da su svi testovi već zapakovani i spremni, kao i da svaki ima svoju šifru.

- Do distribucije se čuvaju u nadležnom Zavodu. Doći će možda do nekih malih pomeranja u odnosu na brojno stanje same dece zbog nekih premeštaja, ali ne očekujem bilo kakve probleme - rekao je ministar.

"Svaka zloupotreba biće najstrože kažnjena"Istakao je da odgovornost nose direktori.

- Naravno i oni nastavnici iz tih škola koji budu zaduženi za kontrolu sprovođenja samog testa. U onim školama gde je manje od 50 učenika moguće da se organizuju testovi i u svečanoj sali ili fiskulturnoj, gde ih ima više po učionici će biti 12 učenika sa dva kontrolora - rekao je Ružić.

- Svako onaj ko pomisli da pod mantrom 'ljudski faktor je zakazao' pokuša da zloupotrebi tu činjenicu da dolazi u dodir u neko kratko vreme sa testom svakako će biti procesuiran i najstrože kažnjen. Ako je to nekome to palo na pamet, ja poručujem da im ne pada na pamet - naglasio je Ružić.

Objasnio je testove čuva policija, kao i da će 24 sata pred samo polaganje 23. juna biti dopremljeni na punktove.

"Nadamo se od 1. septembra normalnom režimu rada škola"Odgovarajući na pitanje da li se sada razmišlja o tome kako će se odvijati naredna školska godina od septembra, Ružić kaže da je sistem spreman da sada pređe na normalan režim rada.

- Naravno da bi bilo mnogo lakše svima da se vrate na fabrička podešavanja. Iskreno se nadam da će ova sveobuhvatna imunizacija doprineti, kao što i doprinosi, da uđemo u jedan zdraviji, normalniji ambijent i da ćemo od 1. septembra moći da računamo da ćemo po redovnom režimu krenuti novu školsku godinu - rekao je Ružić.

Naglasio je da važno da nijedan školski dan nije propušten i da je obrazovni proces nije bio zaustavljen iako je bio ugrožen.