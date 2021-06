'NEĆEMO U KORIST SVOJE ŠTETE' Ministar Lončar uoči sednice Kriznog štaba: Evo šta kaže o popuštanju mera!

Sednica Kriznog štaba zakazana je za 16:30 sati.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je, uoči današnje sednice Kriznog štaba, da će nadležni maksimalno izaći u susret koliko mogu u popuštanju mera, ali da je sigurno da se neće ići u korist sopstvene štete.

- Jedna od tema biće i stanje u zdravstvenom sistemu, epidemiolozi će reći svoje viđenje, na osnovu brojki, i budite sigurni da ćemo maksimalno što možemo da izađemo u susret - izaći, ali nećemo ići u korist svoje štete, da nam se prerano opuštanje, ne bi vratilo kao bumerang u vidu većeg broja zaraženih - rekao je Lončar novinarima na primopredaju ambulantih vozila za zdravstvene ustaove u Srbiju, kao donacije SAD.

Lončar je ukazao da su mladi ozbiljni prenosioci virusa, a nisu dovoljno vakcinisani, dok su se stariji vakcinisali i pridržavaju se mera.

- Mladi to nisu najozbiljnije shvatili. A, ako popuštamo mere, one će ići u korist mladih, koji su željni druženja i izlazaka, i ukoliko nisu vakcinisani, to je stanje koje može da dovede da u jednom tretnutku situacija više ne bude pod kontrolom - rekao je Lončar.

On je još jednom apelovao na sve, a posebno mlade, da se vakcinišu, jer su bezbedne i pomažu, o čemu, kaže, govori nauka i činjenice.