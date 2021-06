EKONOMSKO NASILJE ZASLUŽUJE POSEBNU PAŽNJU I FOKUS! Pašalić: Najugroženiji su deca i stariji građani (VIDEO)

Pašalić napominje da sve zavisi od medija, i primene zakona. On ističe da je pitanje koliko se mediji bave temama, gde se u prvi plan stavljaju interesi deteta, gde se ukazuje na neke pojave, gde se pokazuje njihova učestalost i koliko sve to utiče na decu.

NE TREBA OKRETATI GLAVU

Dakle, ne prate to samo ustanove koje prate razvoj dece, nego svi mi, građani, kada primetimo da se neko loše ophodi prema deci, to treba da prijavimo, a ne da okrećemo glavu. Takođe, mediji ne treba da pišu o deci senzacionalistički, jer to ostavlja strahovite posledice. Jer ako dete bude predmet svega toga, tako se informišu i prijatelji i rodbina, a to kasnije postaje jako teško po decu - objasnio je Pašalić.