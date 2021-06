Grad Novi Sad dodeljuje od 150 do 250 hiljada dinara bespovratne pomoći turističkim agencijama

Stiže državna pomoć za dodelu bespovratnih sredstava, opredeljeno 11 miliona dinara.

Javni poziv za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za unapređenje i poboljšanje uslova poslovanja turističkih agencija na teritoriji Grada Novog Sada u 2021. godini raspisuje se za trajna obrtna sredstva, održavanje postojećih ulaganja, jačanje konkurentnosti i operativne troškove poslovanja.

Pomenuta bespovratna sredstva su državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) i odobravaju se turističkim agencijama jednokratno, u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 dinara po jednoj prijavi u zavisnosti od broja zaposlenih radnika, i to za do 3 radnika 150.000,00 dinara, a za više od 3 radnika 250.000,00 dinara.

Sredstva u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 dinara su obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu, a namenjena su za unapređenje i poboljšanje uslova poslovanja turističkih agencija koje kod Agencije za privredne registre Republike Srbije imaju registrovano sedište na teritoriji Grada Novog Sada najkasnije do 31. decembra 2020. godine i čija je pretežna delatnost 7911-delatnost putničkih agencija ili 7912-delatnost tur-operatora.

Finansijska sredstva po osnovu ovog Javnog poziva se mogu koristiti za pokriće prihvatljivih troškova nastalih u periodu od 01.03.2020. godine do 01.12.2021. godine. Sredstva koja će se dodeljivati na osnovu Javnog poziva su namenska i bespovratna sredstva – subvencije, koja su, kao takva, izuzeta od prinudne naplate, shodno članu 48. Zakona o platnom prometu. Jedna turistička agencija može po ovom Javnom pozivu da učestvuje samo sa jednom prijavom.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi predajom na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove (šalter sala) u Gradskoj kući, Trg slobode broj 1, Novi Sad, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, ili putem pošte.

Rok za podnošenje prijava je do 25. juna 2021. godine.

Više informacija o podnošenju prijave i potrebnoj dokumentaciji zainteresovani mogu potražiti na sajtu Grada Novog Sada, u Aktuelnim dokumentima klikom OVDE.