ZA SAMO NEDELJU DANA MESO POKUPELO ZA 20 ODSTO! Svinjetina je ubedljivo na vrhu neslavne liste, a ovo je NOVA cena piletine!

Svinjsko meso u trgovinama i mesarama u Srbiji skuplje je za 20 odsto zbog kratkotrajnog skoka cene žive vage svinja. Poljoprivredni stručnjaci ne očekuju lančanu reakciju kada su u pitanju junetina, jagnjetina i pogotovo piletina koja se, kako kažu, prodaje ispod cene koštanja.

Kilogram svinjetine se u trgovinskim lancima, umesto od 420 do 440, sada prodaje mahom od 500 do 550 dinara kilogram, zavisno od toga da li je reč o plećki, butu ili fileu, odnosno, da li je neki od tih artikala “na akciji”, ili po regularnoj ceni. I to je cena za 20 odsto veća nego prošle sedmice.

Kako za “Blic” objašnjava doktor stočarstva iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Radosav Vujić, na poskupljenje svežeg mesa uticao je porast cene svinja u otkupu.

- Kilogram žive vage je poskupeo za 20 odsto i sada je od 160 do 165 dinara bez PDV-a, a cena “bekon” rase je oko 200 dinara kilogram. Isto toliko, dakle za 20 odsto, poskupela je i sveža svinjetina u trgovinama. Iako je teško prognozirati šta nas može očekivati u narednom periodu, ipak mislim da do daljeg poskupljenja ni žive vage, a ni mesa, neće doći – smatra Vujić.

Naime, on dodaje da cene junadi u Srbiji od 2,1 do 2,2 evra kilogram, odnosno, jagnjadi od 230 do 250 dinara kilogram, zavisno da li idu za klaničnu ili prodaju ugostiteljima, i dalje na istom nivou, bez najave da će porasti. Ne bi bilo logike, dodaje on, “da junetina i jagnjetina u prodavnicama poskupe ako cena žive vage miruje”.

- A na žalost, to bi za proizvođače bilo neophodno. Podsećam da su u aprilu cene stoke u Srbiji bile na istorijskom minimum i da se pokazalo koliko je pandemija korona virusa, tačno godinu dana od početka, zadala ozbiljan udarac stočarstvu jer je pad potrošnje mesa doveo do survavanja cena, koliko zbog manjka turista, događaja i proslava, toliko i zbog velikog uvoza gotovih proizvoda. Sve je to dovelo do toga da nam je stočni fond izuzetno ugrožen. Prozvođači svinja, jagnjadi i junadi se nadaju da će popuštanje mera povećati potrošnju tokom leta, ali nisam optimista – zaključuje dr Radosav Vujić.

Što se tiče eventualnog poskupljenja piletine, Rade Škorić, predsednik Udruženja Srbije za živinarsvo, ima ilustrativan komentar – “bog sveti zna šta će biti, jer se piletina već sada prodaje 50 posto ispod cene koštanja”!

- Živa vaga košta od 135 do 140 dinara kilogram, a u sistemima trgovine imamo cenu pilećeg mesa spremnog za pečenje od 149, odnosno, 169 dinara kilogram! Takve damping cene, koje su neshvatljive sem da bi privukle kupce, dampinguju čitav sistem u živinarstvu, od farme do klanice. Živinari su najugroženiji u Srbiji jer živina kao hranu koristi one poljoprivredne proizvode koji su najviše poskupeli, kukuruz i soju, i ne može koristiti, na primer, seno kao alternativu. Tako da sem realne cene pilećeg mesa od 260 dinara, sve ostalo je propast – navodi Škorić.

Predsednik Udruženja Srbije za živinarstvo kaže da piletina “mora da poskupi da bi se vratila u cenu koštanja”, ali apsolutno ne veruje da će se to, “zbog nelojalne utakmice sa trgovinama”, dogoditi u dogledno vreme.