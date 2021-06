U SRBIJI CVETA NOVI BIZNIS! Za STAJANJE U MESTU zaradićete 5.000 dinara: Nikad jednostavnije do novca - Evo o čemu se radi

Ovaj posao je trenutno pravi hit u Srbiji.

U gotovo svim većim gradovima u Srbiji prava je navala na termine za izdavanje pasoša i lične karte.

Veliki broj građana koji je uplatio letovanje, neprijatno je iznenađen činjenicom da su svi termini na sajtu e-uprave u narednih mesec dana zauzeti u mnogim opštinama, naročito u Beogradu i Novom Sadu.

Kako bi zaradili novac i građanima izašli u susret, pojedini snalažljivi sugrađani ponudili su uslugu "profesionalnog čekanja u redovima". Za 2.000 do 5.000 dinara, "čekači" će umesto vas zakazati termin za ličnu kartu ili pasoš, a vaše je samo da se pojavite u zakazano vreme.

ZA NEKOLIKO DANA 30 MUŠTERIJA

M.Ž. (18) čeka u redu za pasoš za novac u Novom Sadu. Prema njegovim rečima, na ovu ideju za zaradu je došao kada je njegova majka počela da se bavi ovim dodatnim poslom, kako bi zaradila.

- Ima nas petoro koji čekamo u redu za zakazivanje termina. Imamo od 16 do 18 godina i svi smo iz vojvođanskih sela u okolini Novog Sada. Sada ne idemo u školu i pokušavamo da zaradimo neki dinar. Počeli smo da radimo pre nekoliko dana i već smo imali 30 mušterija. Oglašavamo se uglavnom na društvenim mrežama i grupama i ljudi nas zovu uglavnom za ličnu kartu i pasoš - kaže M.Ž.

CENA ZAVISI OD TERMINA KOJI TRAŽITE

Kako objašnjava M. Ž. građani ih pronalaze, zovu i kažu šta im tačno treba od dokumenata i za koje vreme, a oni onda razmatraju šta mogu da im ponude.

- Cene za čekanje u redovima su od 2.000 do 5.000 dinara. Od 1. do 5. mesto u terminima za preuzimanje pasoša naplaćujemo od 3.500 do 5.000 dinara. Ako je nekome u redu da bude 5. ili 15. po redu taj dan, naplaćujemo manje. Ljudi zovu, pitaju koja mesta nudimo, pa se odluče - objašnjava M.Ž.

SVE DOBIJU NA GOTOVO

Kako kaže, najduže što je čekao u redu bilo je 12 sati u kontinuitetu, jer su bile velike gužve, a trebalo je obezbediti prvo mesto.

- Kada sve završimo, samo javimo da je pasoš zakazan za 12 sati, šalter 7. Ja mogu da dođem u 10 pa da čekam umesto njega, pa da se on pojavi i samo preuzme dokumenta. Dobiju sve na gotovo. Nema pravila ko će platiti za čekanje, ima tu starijih osoba, a ima i mlađih koji su zaposleni i nemaju vremena da čekaju - kaže sagovornik.

IMA I ONIH KOJI NAPLAĆUJU PO SATU

Osim ekipe iz okoline Novog Sada, na grupama na Fejsbuku je veliki broj onih koji ovu uslugu nude u drugim gradovima u Srbiji.

- Ako nekome treba čekanje u redu za pasoš, javite se. 500 dinara sat - piše u jednoj od objava na ovoj društvenoj mreži.

DA SAM ZNALA DA TO POSTOJI, PLATILA BIH I VIŠE

Među građanima kojima su hitno potrebna dokumenta, ima veliki broj onih koji podržavaju "novo zanimanje" i ne bi žalili novac za tu uslugu.

- Nije mi palo na pamet da u Srbiji postoji neko ko se bavi čekanjem u redu, ali nakon što sam sate provela ispred insitutcija, platila bih ovu uslugu. Gužve su nesnosne, vrućina dodatno otežava čekanje, pa ako ste pri novcu, zašto da sebi tako ne olakšate. Platila bih i više, samo da ne čekam više satima po vrućini, pa da mi kažu na kraju da su svi termini narednih dana zauzeti - kaže Milena Kostić (53) iz Beograda.

U redovima ima i onih koji dođu u 4 ujutru, samo kako bi se osigurali, jer se već od 6 sati ujutru građani skupljaju.

- Radim kod privatnika i jako je teško dobiti slobodan dan za ovo, pa moram da završim posao. Kažu ljudi da gužve traju danima, na nekim mestima je nestajalo struje. U stanici rade tri šaltera, ali je oko 9 sati bio problem sa sistemom koji je preopterećen jer je veliki broj zahteva. Sreća je da su izneli stolice pa bar neko ko čeka može malo da odmori - kaže Milena Kostić.

"TO JE PRESKUPO"

Među onima koji čekaju na pasoš, ima i onih koji kažu da je usluga čekanja preskupa i da nikada ne bi bacali novac na tako nešto.

- Na redove sam se navikao i godinama je tako, kada vadiš neki dokument, moraš da se pripremiš. NIje mi teško da čekam, jedino što mi teško pada jeste kada su ljudi nervozni i neprijatni. Mnogi kažu da nisu uspeli da zakažu termin preko interneta i zato su morali da dođu na sreću, ako ih prime prime. Meni je to normalno jer nikada drugačije nije ni bilo. Čuo sam za uslugu čekanja u redu, ali sam mislio da nije više od 1.000 dinara, nisam znao da je tako skupa - kaže Rade Mišljenović, Novosađanin.

MUP: POVEĆAN BROJ ZAHTEVA

Ministarstvo unutrašnjih poslova ukazuje da je broj zahteva za izdavanje ličnih dokumenata, pasoša i ličnih karti građana veći za 40 odsto. Usled epidemiološke situacije, veliki broj građana nije pravovremeno produžio ili zamenio lična dokumenta, zbog čega je ove godine znatno povećan broj zahteva, kažu iz MUP-a.

Od početka meseca u svim policijskim upravama i stanicama u Srbiji dnevno se podnosi u proseku oko 10.000 zahteva, a osim toga svakodnevno oko 8.500 građana dođe u policijsku stanicu da podigne lična dokumenta, pasoše i lične karte, saopštio je MUP.

Da bismo unapredili rad i ubrzali proces, a time i građanima omogućili da efikasnije dođu do ličnih dokumenata, povećan je broj šaltera sa 390 na 480, a u najopterećenijim policijskim stanicama produženo je i radno vreme.