UMISLIO DA JE JULIJE CEZAR! Muškarac se vratio u prošlost i svima priredio karambol, a domaći psihoterapeut otkriva zbog čega se to dešava!

Regresoterapija, alternativna psihoterapija kojom se vraća u prošlost sa namerom da se prokljuvi trenutak u kome je osoba koja oseća teskobu, depresiju, anskioznost, emotivnu blokadu ili nelagodnost u odnosima, doživela traumu ili energetski disbalans.

Sve populanijim vidom psihoterapije u svetu, kod nas se već tri decenije bavi Jasna Bogojević Janjić.

"Regresija je u stvari vraćanje u nazad, odnosno vraćanje u neke određene trenutke kada su nastale blokade energetske, ili kada je čovek potisnuo neke emocije. Znači imaju neki osećaj unutra, osećaju neku napetost ili imaju blokadu u odnosima ili imaju nekih zdravstvenih tegoba i najčešće se tad odlučuju da dođu i da se posavetuju, odnosno da potraže rešenje, a rešenje je vraćanje u te trenutke, najjednostavnije vraćanje u prošlost, u neki prethodni život", objašnjava ona.

Kako dodaje, cilj je vraćanje unazad u izazovne trenutke zbog uvida i da se iz te šire perspektive sagleda šta se dešavalo i da se sagledaju rešenja jer to je u stvari prilika da se vidi da ima mnogo rešenja.

"Svaka regresija je iznenađenje i mi uvek unapred dogovorimo temu koju ćemo raditi ali nikada ne znam šta ćemo dobiti. Kada osoba dođe prvo porazgovaramo oko pola sata, da se malo prvikne na atmosferu, da se malo opusti. Uglavnom imamo kontakte sa nekim drugim civilizacijama, nekim drugim bićima. Osobe koje su medijumi, koje mogu da se povežu, dobijamo i duhovne učitelje", navodi Jasmina.

Kako kaže, za 30 godina rada klijenti su prolazili kroz različite uloge i doživljaje.

"Samo jedan čovek je bio biljka, video je sebe kao neki gorski cvet. Drugi je krenuo tako da je upao u neku gužvu i da je shvatio da je Julije Cezar. Njegovo ponašanje je bilo specifično, on je ćebe koje je imao sve zgužvao, ja sam mislila da će mi slike sve poskidati, on je sve tako dramatično izvodio. Onda smo posle upali u Maričku bitku, ja inače nisam strateg, međutim, on je mene uvukao u priču i mi smo pravili novu strategiju Maričke bitke, to je toliko bilo intenzivno da sam mislila da će komšije reagovati ali je zapravo efekat bio dobar", priseća se ona.