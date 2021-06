'BEZ ŽURBE, MOŽEŠ TI TO!' Počinje polaganje završnog testa za osnovce! Ovo je detaljan kalendar obaveza i sve novine - MATURANTI, SREĆNO!

Najstariji osnovci će i ove godine polagati sva tri teksta, trajaće od 9 do 11 sati.

Najstariji osnovci danas, testom iz srpskog odnosno maternjeg jezika počinju da polažu završni ispit, odnosno malu maturu. S obzirom na to da je epidemija korona virusa i dalje na snazi, maturanti se i ove godine "trkaju" za mesto u srednjim školama pod posebnim epidemiološkim merama, u školu treba da dođu najkasnije do 8.15 časova, a u 8.30 ulaze u učionice.

Mali maturanti i ove godine će polagati tri testa - iz srpskog, matematike i kombinovani test (istorija, geografija, biologija, hemija i fizika), koji je "preživeo" uprkos peticijama. Za izradu 20 zadataka đaci imaju 120 minuta, od 9 do 11 časova. Prvih 45 minuta testa učenici ne mogu da napuste prostor polaganja, kao i poslednjih 15.

Koju će željenu srednju školu da upišu osnovci, zavisi od uspeha u školi i bodova koje osvoje na sva tri testa.

Ove godine novina na završnom ispitu je što će biti više zadataka na zaokruživanje i što će većina zadataka biti pregledana digitalno.

Psiholozi savetuju: SAMO POLAKO!

Psiholozi poručuju - samo polako. To je rečenica koju roditelji nikako ne smeju da zaborave da im kažu. - Završni ispit je rezultat celokupnog rada i ponašanja učenika tokom osmogodišnjeg školovanja. Ko je redovno učio i trudio se, ni završni ispit mu neće teško pasti. I pored toga, to je za učenike jedna nova situacija gde se ispituju na jedan drugačiji način i u drugačijim okolnostima. Roditelji bi trebalo da im pruže podršku i požele puno uspeha i da daju sve od sebe. U tom trenutku je bitno da razmišljaju o zadatku, a ne da razmišljaju mnogo unapred, šta će biti ako ne urade dobro i slično. Znači da se ne bave predviđanjima, već da budu koncentrisani, usredsređeni na zadatak, pažljivi i da razmišljaju pozitivno. Poruka treba da bude kratka i efektna, i da se odnosi na to da razmišljaju, ne žure i da daju sve od sebe, naravno i da slušaju uputstva dežurni nastavnika - objašnjava psiholog Marina Đorđević.