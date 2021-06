RHMZ NAJAVIO! U narednih sat vremena očekuju se pljuskovi i grmljavina u ovom delu Srbije

U narednih sat vremena na jugozapadu i zapadu Srbije lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom, dok se na severu zemlje očekuje slaba kiša, najavio je Republiči hidrometeorološki zavoda Srbije (RHMZ).

Podsetimo, po ranijim najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), danas i sutra se u Srbiji očekuju ekstremno visoke temperature, koje će negde dostizati i 40. podeok.

"Danas i sutra, 24. i 25. juna, na području Srbije veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 36 do 39, lokalno i 40 stepeni, a samo će na severozapadu zemlje sutra najviša dnevna temperatura biti od 32 do 35 stepeni. Od subote do ponedeljka biće svežije za 5 do 8 stepeni, a zatim ponovo veoma toplo - navodi se u upozorenju RHMZ koje je objavljeno u 11. 30 časova.

